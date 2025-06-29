بينها "كتالوج".. "نتفليكس" تعلن عن خريطتها في يوليو 2025

كتبت- منى الموجي:

أعلنت "نتفليكس" المنصة الرائدة في مجال الترفيه عالميا، عن الأعمال الجديدة التي من المقرر أن تطرحها للجمهور شهر يوليو المُقبل، وتتنوع بين أعمال خيالية ووثائقية، وبين أفلام ومسلسلات وأحداث مباشرة، ونستعرضها في السطور التالية..

رجل الرمل: موسم 2 Volume 1

تعرض المنصة موسم جديد من رجل الرمل، في 3 يوليو، وهو عمل خيالي، درامي. تدور أحداثه بعد أن يلتئم شمل عائلة "السرمديين"، ينتهي المطاف بابنهم اللورد "مورفيوس" إلى طريق محفوف بالمخاطر.

صائدو المجرمين الأمريكيين

تبدأ نتفليكس يوم 9 يوليو عرض مسلسل صائدو المجرمين الأمريكيين، عمل أكشن، دراما، مستوحى من أحداث حقيقية. تلاحق وحدة شرطة مكسيكية رفيعة المستوى الفارّين من الولايات المتحدة عبر الحدود وتواجه الأكاذيب والجريمة.

أمريكية في لندن

تطرح المنصة في 10 يوليو مسلسل أمريكية في لندن، تدور أحداثه في إطار كوميدي، رومانسي، حين تنتقل فتاة من "نيويورك" للسكن في "لندن" آملة عيش قصة غرامية، تقع في حب موسيقي مستقل لا يجسّد الصورة التقليدية للبطل الرومانسي.

كتالوج

ويشاهد الجمهور بداية من 17 يوليو مسلسل الدراما والكوميديا "كتالوج"، وفيه يحاول أب أرمل، مدمن على العمل، استيعاب الحياة وفهمها بطريقة فوضوية مع أطفاله، مستعينًا بنصائح زوجته الراحلة المنشورة على الإنترنت.

WWE: Unreal

تقدم المنصة لجمهور WWE: Unreal عمل وثائقي، رياضي، غير روائي في 29 يوليو. نكتشف معه لأول مرة كواليسWWE وخارج الحلبة مع النجوم المفضلين للمشاهدين.

الحرّاس الخالدون 2

تعرض نتفليكس فيلم الحراس الخالدون 2، أكشن، إثارة، دراما، يوم 2 يوليو. وفيه تقاتل "آندي" وفريقها من المحاربين الخالدين بحماسة متجددة أثناء مواجهتهم عدوًا قويًا يهدد مهمتهم في حماية الإنسانية.

حياة نزيهة

ويشاهد الجمهور في 31 يوليو فيلم الإثارة والدراما "حياة نزيهة". حين ينضم طالب قانون ساخر يبحث عن الإلهام إلى مجموعة من الفوضويين، يتورط في شبكة من الجرائم يصبح فيها مجرد أداة في يدهم أكثر من كونه فردًا منهم.

محادثات مع قاتل: أشرطة ابن سام

ومن الأعمال الوثائقية، تتضمن خريطة نتفليكس في يوليو وتحديدا يوم 30، عملا بعنوان "محادثات مع قاتل: أشرطة ابن سام"، من إخراج جو بيرلينجر، الحائز على جائزة إيمي والمرشح للأوسكار. يأتي فصل جديد ومرعب من سلسلة "محادثات مع قاتل"، يتناول واحدة من أكثر القضايا شهرة في تاريخ أمريكا: القاتل المعروف برصاصاته من عيار 44، ديفيد بيركوفيتز.

WWE Evolution: 2025

تعرض المنصة في 14 يوليو WWE Evolution: 2025. تحتلّ عدد من النجمات والسيدات الأسطورات مركز الصدارة وتحققن إنجازًا تاريخيًا في أول Premium Live Event للسيدات في بطولة WWE.

الدببة السبعة

ومن بين الأعمال الجديدة التي تقدمها المنصة للأطفال "الدببة السبعة" بداية من 10 يوليو. وتدور أحداثه في إطار من الخيال والكوميديا.

وعن قصته جاء في بيان نتفليكس "ألا زلت تتحدث عن الأقزام السبعة في حضرة (الدببة السبعة)؟! هذه المجموعة المحبوبة من ذوات الفراء جاءت لتُضفي طابعًا مبهمًا على الحكايات الكلاسيكية التي لطالما ظننا أننا نعرفها".