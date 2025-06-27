كتب- مروان الطيب:

وصل عدد كبير من أبرز النجوم في مختلف المجالات والأوساط المختلفة إلى فينيسيا، استعدادا لحضور حفل زفاف الملياردير الأمريكي جيف بيزوس والإعلامية لورين سانشيز والمقرر إقامته حتى نهاية الأسبوع المقبل وتكلف قرابة الـ 46 مليون دولار وفقا لموقع "bbc".

والتقطت عدسات المصورين، مساء أمس الخميس، وصول عدد كبير من المشاهير وهم النجم الأمريكي ليوناردو دي كابريو، الإعلامية أوبرا وينفري، كيم كارداشيان، كايلي جينر، إيفانكا ترامب، بيل جيتس، الملكة رانيا ملكة الأردن، إذ ستتواصل الاحتفالات لمدة 3 أيام بعد إقامة حفل الزفاف الأسطوري.

وأكدت صحيفة ديلي ميل، أن الثنائي قد تزوجا بالفعل منذ شهر في أمريكا، وذكرت تقارير أن الثنائي وقع بالفعل على اتفاقية ما قبل الزواج.

وقام جيف بيزوس بتأجير أفخم الفنادق هناك من أجل استقبال يليق بأصدقائه، ومن المقرر أن يقام حفلا غنائيا مساء اليوم الجمعة ويحييه المغني ماتيو بوتشيلي على جزيرة سان جورجيو ماجيوري.

وتعرضت مراسم الاحتفال لتغييرات عدة بسبب احتجاجات سكان محليين ونشطاء بيئيين، ما دفع المنظمين إلى تغيير موقع الحفل الرئيسي ليصبح أكثر أمنا.