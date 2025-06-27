بسبب انشغاله بالترويج لفيلمه F1.. سرقة منزل براد بيت في لوس أنجلوس

كتب- مروان الطيب:

أفادت السلطات الأمنية بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بسرقة منزل النجم الأمريكي براد بيت، في الوقت الذي غاب عنه بسبب انشغاله بالترويج لأحدث أعماله السينمائية هذا العام "F1" الذي بدأ عرضه مؤخرا بدور العرض الأمريكي والعالمي.

ووفقا لموقع "BBC" قام ثلاثة لصوص باقتحام المنزل وذلك أول أمس الأربعاء، وأكدت السلطات أن المشتبه بهم فروا ومعهم المسروقات وجار البحث عنهم.

وكان براد بيت في هذا التوقيت يروج لفيلمه الجديد في المملكة المتحدة، رفقة عدد من فريق العمل وصناع الفيلم.

تدور أحداث فيلم "F1" حول عالم سباقات فورمولا 1، إذ يقرر متسابق متقاعد العودة إلى حلبة السباقات لتدريب سائق شاب على أمل تحقيق إنجاز جديد معه، ويشارك براد بيت البطولة كل من خافيير باردام، دامسون إدريس.

يذكر أن براد بيت يعيش انتعاشة سينمائية ويستعد لطرح عدد من الأفلام، منها فيلم الدراما "The Riders".