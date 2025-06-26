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انطلاق عرض فيلم الرسوم المتحركة " ناچا 2" في السعودية

09:14 م الخميس 26 يونيو 2025
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كتبت- منى الموجي:

قبل يوم من بدء عرضه في صالات السينما بالمملكة العربية السعودية، نظمت شركة CineWaves Films عرضا خاصا لفيلم الرسوم المتحركة والفنون القتالية الصيني ناچا 2 للمخرج يو يانغ، شهد حضور مجموعة كبيرة من النجوم والشخصيات العامة.

وبدأ عرض الفيلم في صالات السينما بالسعودية اليوم الخميس 26 يونيو مدبلج باللهجة السعودية المحلية للمرة الأولى على الإطلاق، وأخرج النسخة المدبلجة صانع الرسوم المتحركة السعودي مالك نجر.

فيلم ناچا 2 من إخراج يو يانغ، وهو جزء ثاني للفيلم الذي تم إطلاقه في 2019، ويحكي قصة طفل شيطاني نشأ بين البشر، ويسعى إلى الحصول على إكسير ثمين لاستعادة الحالة الجسدية لصديقه الذي دمر البرق جسده.

السينما بالمملكة العربية السعودية السعودية فيلم ناچا 2 ناچا 2
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