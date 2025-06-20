"وحش البحار" و"ليو".. أعمال يشاهدها الجمهور على "نتفليكس" في الصيف

كتبت- منى الموجي:

أعلنت منصة نتفليكس الرائدة في مجال الترفيه عالميا، عن خريطتها في نهاية العام الدراسي، وصيف 2024، وكشفت عن الأعمال التي يمكن للجمهور مشاهدتها في الإجازة، ونستعرض قصص أبرزها في السطور التالية..

حادثة عائلية غريبة (7+)

تدور أحداث فيلم حادثة عائلية غريبة، عندما تتحقق أمنية بشكل خاطئ، تستيقظ عائلة ووكر وقد تبادل أفرادها الأجساد! مغامرة مضحكة تشير إلى أن أفضل طريقة لفهم العائلة هي أن نرى العالم من منظورهم.

وحش البحار (7+)

تدور أحداث فيلم وحش البحار في عالم تسبح فيه وحوش البحر، تختبئ فتاة شجاعة على متن سفينة صائد أسطوري، لتبدأ صداقة غير عادية. مغامرة تفتح الباب لنقاشات عن الشجاعة وصنع طريقك الخاص في الحياة.

يس داي – يوم النعم (7+)

وفي فيلم يوم النعم- yes day، تدور الأحداث حول: ماذا لو قرر الآباء أن يقولوا "نعم" لكل شيء ليومٍ واحد؟

الخارقون الصغار (7+)

في فيلم الخارقون الصغار، تدور الأحداث بعدما تختطف الكائنات الفضائية الأبطال الخارقين، ويتوجب على أطفالهم أن يتحدوا لإنقاذ العالم.

ليو (7+)

ويشاهد الجمهور فيلم "ليو" ويحكي عن سحلية محبوسة في نفس الفصل لعقود، تقرر أخيرًا كسر الروتين وخوض تجربة مختلفة في الحياة. فيلم رسوم متحركة مليء بالضحك والدروس عن الصداقة واغتنام الفرص.

عودة للبراري (7+)

يحكي الفيلم قصة مجموعة حيوانات تهرب من حديقة الحيوان بحثًا عن موطنها، لتثبت أن الاختلاف هو مصدر القوة. رحلة تحتفل بالصداقة، والقبول.

كونغ فو باندا: الفارس التنين (7+)

تتحول رحلة "بو" إلى مغامرة أسطورية عندما يتعاون مع فارس غامض لاستعادة أسلحة سحرية. عمل مليء بالأكشن، والضحك.

فيفو (7+)

في فيلم "فيفو" الموسيقي، نشاهد الحيوان الموسيقي، ينطلق من كوبا إلى ميامي لتوصيل أغنية حب.

قصص رعب ليلية (10+)

في فيلم قصص رعب ليلية، نشاهد فتى يعشق القصص المخيفة يُحتجز من قبل ساحرة شريرة ويجب أن يستخدم خياله للنجاة. مغامرة مشوقة ومخيفة.

مدرسة الأخيار والأشرار (13+)

يشاهد الجمهور في هذا الفيلم صديقتين مقرّبتين تُختطفان إلى مدرسة سحرية تُدرّب الأبطال والأشرار. لكن من سينتهي في أي جانب؟ قصة خيالية تسأل: من يحدد ما هو خير وما هو شر؟