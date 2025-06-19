كتبت- منى الموجي:

أعلنت شركة CineWaves Films، عن الحصول على حقوق توزيع فيلم الأنيميشن الصيني Ne Zha 2 للمخرج يو يانغ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومنذ إطلاقه في 29 يناير الماضي، أصبح Ne Zha 2 محل اهتمام العالم، ففي خلال أسبوعين فقط أصبح الفيلم الصيني الأكثر تحقيقًا للإيرادات، متجاوزًا Inside Out 2.

بالإضافة إلى ذلك أصبح Ne Zha 2 أول فيلم دولي تتجاوز إيراداته حاجز المليار دولار، وفي الوقت الحالي تجاوزت إيراداته 2 مليار دولار، ومن المتوقع مع استمرار عرضه دوليًا أن يكون من الأفلام الأكثر تحقيقًا للإيرادات في التاريخ.

وفي بيان صحفي صادر عن الشركة الموزعة للفيلم في الشرق الأوسط، جاء "منذ أن فتحنا مكتبنا في الصين كأول جهة ثقافية عربية تقوم بذلك، كنا نضع نصب أعيننا الثراء الثقافي المتنوع في المجتمع الصيني، وأهمية التبادل الثقافي بين السعودية والصين، من أجل عرض أهم الأفلام السعودية في الصين، كما فعلنا من خلال ليالي الفيلم السعودي، والآن نعرض واحدًا من أهم وأنجح الأفلام الصينية والدولية أيضًا في السعودية. Ne Zha 2 فيلم مغامرة ممتع مستوحى من الأساطير الصينية ومليء بالفنون القتالية، وأتوقع أن ينال إعجاب الجمهور في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

فيلم Ne Zha 2 من إخراج يو يانغ، وهو جزء ثاني للفيلم الذي تم إطلاقه في 2019، ويحكي قصة طفل شيطاني نشأ بين البشر، ويسعى إلى الحصول على إكسير ثمين لاستعادة الحالة الجسدية لصديقه الذي دمر البرق جسده، ومن المقرر الإعلان عن موعد إطلاق الفيلم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قريبًا، ومن المقرر أن يتم إطلاق الفيلم باللغات الصينية والإنجليزية، بالإضافة إلى الدبلجة العربية، تحت إشراف مخرج ومنتج الرسوم المتحركة السعودي مالك نجر.