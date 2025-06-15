انطلاق تصوير المسلسل التركي الجديد Breathless

كتبت- منى الموجي:

أعلنت TOD Studios عن انطلاق تصوير مسلسلها التركي الجديد "Breathless"والذي يضم نخبة من النجوم.

ومن بين النجوم المشاركين في المسلسل: إكين كوتش وآيتشا آيشين توران، إلى جانب كل من جانسل إلتشين، فيزا سيفيل جونغور، تانسيل أونغل، إمري أصلان، جمال توكتاش، محمد بوزدوجان، وبولنت دوزجونوغلو.

تدور أحداث مسلسلBreathless في كواليس عالم المال والأعمال، اللامع من الخارج، والمليء بالتحديات من الداخل، ويكشف عن جوانب خفية للنجاح.

يروي المسلسل قصة "دينيز"، الخبير المالي الشاب، والذي يبدو للوهلة الأولى ناجحًا على جميع الأصعدة: مستقبل واعد، علاقة قوية، ومسار مهني صاعد، لكن في العمق، يعيش أسير حب قديم لحبيبته "وجدان"، التي اختفت فجأة من حياته دون تفسير. وبينما يواصل صعوده في عالم لا يعترف بالمشاعر، تظل ذكراها حاضرة، تشكّل صراعه الداخلي بين القلب والعقل. كما يعبّر شعار المسلسل: "الحب الحقيقي أحيانًا يعيش في ذاكرة شخص واحد فقط."

المسلسل من إنتاج ARC Film، وتنفيذ المنتج فاتح إنِس أومير أوجلو، ومن إخراج دفرم يالتشين، وكتابة السيناريست الشهير ليفِنت جانتك.