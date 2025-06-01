وفاة والد ريهانا عن عمر يناهز 70 عامًا

كتبت – نوران أسامة:

توفي رونالد فينتي، والد النجمة العالمية ريهانا، عن عمر يناهز 70 عامًا، وذلك في مدينة لوس أنجلوس، بعد صراع مع المرض.

ولم يُكشف حتى الآن عن سبب الوفاة، وأشارت تقارير إعلامية أمريكية، إلى أن فينتي كان محاطًا بعائلته وقت وفاته.

عرفت علاقة ريهانا بوالدها فترات مضطربة، خاصة بعد طرده من جولاتها الغنائية بسبب سلوكياته المتأثرة بالكحول، ما أثار جدلًا واسعًا في وسائل الإعلام.

وفي عام 2019، رفعت ريهانا دعوى قضائية ضده، متهمة إياه باستخدام اسمها التجاري دون إذن، وتأسيس شركة باسم "Fenty Entertainment" زعم من خلالها تمثيلها فنيًا، في محاولة لاستغلال شهرتها لتحقيق مكاسب شخصية. ومع ذلك، تم إسقاط الدعوى في عام 2021 قبل بدء المحاكمة، وهو ما ساعد على تهدئة العلاقة بين الطرفين.

ورغم الخلافات، لم تتوقف ريهانا عن محاولة إصلاح العلاقة مع والدها. ففي عام 2013، ساعدته على الدخول إلى مركز إعادة تأهيل لعلاج الإدمان، وصرّحت لاحقًا بأنه "ربما أحد أفضل الآباء في العالم".

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