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بالفيديو.. ريهانا تعلن عن حملها الثالث في حفل Met Gala 2025

03:39 م الثلاثاء 06 مايو 2025

ريهانا

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كتبت- سهيلة أسامة:

أعلنت المطربة ريهانا عن حملها الثالث خلال ظهورها على السجادة الزرقاء في حفل Met Gala 2025.

ونشر حساب "et بالعربي" مقطع فيديو يظهر حملها، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق: "ريانا تعلن حملها الثالث، بعد عام على ولادة طفلها الثاني".

يذكر أن المطربة ريهانا، لديها ابنان من زوجها مغني الراب الأمريكي آيساب روكي.

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ريهانا حمل ريهانا الثالث حفل Met Gala 2025
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