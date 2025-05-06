بالفيديو.. ريهانا تعلن عن حملها الثالث في حفل Met Gala 2025
كتبت- سهيلة أسامة:
أعلنت المطربة ريهانا عن حملها الثالث خلال ظهورها على السجادة الزرقاء في حفل Met Gala 2025.
ونشر حساب "et بالعربي" مقطع فيديو يظهر حملها، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق: "ريانا تعلن حملها الثالث، بعد عام على ولادة طفلها الثاني".
يذكر أن المطربة ريهانا، لديها ابنان من زوجها مغني الراب الأمريكي آيساب روكي.
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