"تيتان" و"لعبة الحبّار"‫.. "Netflix" تعلن عن جديدها في شهر يونيو

كتبت- منى الموجي:

أعلنت نتفليكس – Netflix، المنصة الرائدة في مجال الترفيه عالميا، عن جديدها في شهر يونيو المُقبل، إذ يتضمن برنامجها أفلاما روائية ووثائقية ومسلسلات، وعروضا مباشرة إلى جانب أعمال موجهة للأطفال. ونستعرض أبرزها في السطور التالية..

مسلسل سارة: امرأة في الظلال

إثارة، دراما

بعد الوفاة المريبة لابنها، تعود العميلة السرّية السابقة "سارة" إلى الميدان للتحقيق، فتجد نفسها تواجه سلسلة من الجرائم التي تزداد قتامة وشرًا مع كل خطوة.

يعرض في 03 يونيو.

خطوات جريئة من شاكيل أونيل

برامج تليفزيون الواقع، والأفلام الوثائقية، والرياضة غير الخيالية

في هذا المسلسل الوثائقي، يعمل أساطير دوري كرة السلّة "شاكيل أونيل" و"آلن إيفرسون" على إحياء إرث "ريبوك" والعثور على نجم صاعد لتمثيل العلامة التجارية.

يعرض في 04 يونيو.

ميثاق شرف الجريمة: موسم 2

دراما، أكشن

تتولى وحدة النخبة من الشرطة الفيدرالية البرازيلية مهمةَ مواجهة عصابة إجرامية قاسية في لعبة مميتة تنطوي على الفطنة والدهاء.

يعرض في 04 يونيو.

ماما وصندوقها الأسود: موسم 3

دراما، أكشن

تهز محاكمة جورجيا مدينة ويلزبري، بينما يجد جيني وأوستن نفسيهما في دوامة من الأكاذيب والخيانة، حيث الجميع يدفع الثمن.

يعرض في 05 يونيو.

لن أرحم أحدًا

أكشن، إثارة، دراما

بعد أن قطع علاقاته مع عصابته، يعود رجل العصابات السابق ليكشف حقيقة مقتل أخيه، ويسلك طريقًا لا يعرف الرحمة في سعيه للانتقام.

يعرض في 06 يونيو.

FUBAR موسم 2

أكشن، كوميدي، إثارة

يحظى "لوك" و"إيما" والطاقم، التوّاقون للعودة إلى العمل، بأكثر مما كانوا يتفاوضون عليه حينما يهدد إرهابي غامض بالتسبب بفوضى عالمية.

يعرض في 12 يونيو.

لعبة الحبّار: موسم 3

إثارة، دراما

يواصل اللاعب 456 التقدم، وهو يكابد صدمته من فقدان صديقه، متحديًا مخطط القائد، في الموسم الأخير من المسلسل الأكثر مشاهدة عالميًا.

يعرض في 27 يونيو.

القشة الأخيرة

دراما، إثارة

ما هي اللحظة التي ستكون بمثابة القشة الأخيرة؟ يدفع يوم صعب يسير بشكل كارثي بأمّ عزباء مجتهدة في عملها إلى نقطة الانهيار، ويقودها إلى تصرّف صادم بفعل اليأس.

يعرض في 06 يونيو.

الضربة القاضية

أكشن، دراما

بعد أن يقتل غريمه من دون قصد في مباراة فنون قتالية مختلطة، يجد رجل فرصة لإصلاح الأمور ومساعدة أرملة في البحث عن ابنها. فيلم أكشن من بطولة "سيريل غين".

يعرض في 06 يونيو.

فترات زمنية

خيال علمي، رومانسي، كوميدي

بعد سنوات من البحث والرفقة، ينجح فيزيائيان من ستينيات القرن الماضي في فكّ أسرار نظرية الثقوب الدودية، ليجدا نفسيهما عالقَين في عام 2025.

يعرض في 11 يونيو.

‫تيتان: كارثة OceanGate‫

وثائقي يكشف خفايا الرحلة المأساوية للغواصة السياحية "تيتان" التابعة لشركة OceanGate عام 2023 أثناء رحلتها إلى أعماق المحيط نحو حطام سفينة "تيتانيك"، والطموحات الجريئة للرئيس التنفيذي الذي قاد هذه المغامرة.

يعرض في 11 يونيو.

طائرة الكوكايين: مهرّبون في الجو

في عام 2013، اعتُقل أربعة فرنسيين في "بونتا كانا" وبحوزتهم 700 كغ من الكوكايين، رغم أن ملامحهم لم تدلّ على أنهم مهربو مخدرات. يجيب هذا الوثائقي عمّن كان وراء عملية الاعتقال.

الأبوان السحريان: أمنية جديدة- موسم 2

أطفال، خيال، كوميديا

تعود "هيزل" وأصدقاؤها لخوض مزيد من المغامرات التي تتحقق من خلالها أمنياتهم، بما في ذلك السفر عبر الزمن و"وحش الصخور" والأسنان الناطقة، وغيرها من الأمور السحرية الغريبة إلى حد ما.

يعرض في 12 يونيو.