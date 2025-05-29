كيم كاردشيان تتحدث عن مرضها الذي يجعلها تغلف جسدها بالبلاستيك

كتب- مصطفى حمزة:

كشفت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، عن تجربتها مع مرض الصدفية.

وتحدثت عن مدى تأثيره على حياتها منذ تشخيصها به، وذلك طبقا لما ذكره موقع جريدة "إندبندنت" ومجلة People.

وعانت كيم كاردشيان من نوبة صدفية وهي في سن الـ25 عاما بسبب نزلة برد، ليستمر معها حتى الآن.

ووصفت "كيم" نوبات الصدفية بأنها تُغطي معدتها وساقيها ووجهها ومعظم جسدها مما يُسبب لها الألم وعدم الراحة، وإصابتها بالتهاب المفاصل الصدفي، وهي حالة قد تُصاحب الصدفية وتُسبب الألم وتيبس المفاصل.

وأوضحت كيم كاردشيان، أن الصدفية جعلتها أكثر وعيًا بجسمها وكيفية علاجه، دفعها لتغير نظامها الغذائي ونمط حياتها.

وتابعت، أنها تتبع طريقة غير تقليدية للتخفيف من أعراض الصدفية تتمثل في تغطية المناطق المصابة بغلاف بلاستيكي أثناء النوم بعد وضع كريم طبي، وهي طريقة أوصى بها طبيب الأمراض الجلدية الخاص بها، الدكتور هارولد لانسر.

وأضافت، أن استخدام غلاف بلاستيكي للمساعدة في امتصاص أدوية الصدفية، وهي ممارسة تُعرف باسم العلاج بالانسداد، مشددةً على ضرورة الرعاية المناسبة وتقبل الذات.