بالصور.. مهرجان المسرح العالمي يسدل الستار على فعاليات دورته الرابعة

كتبت- منال الجيوشي

أسدل مهرجان المسرح العالمي الستار على فعاليات دورته الرابعة، من خلال حفل الختام الذي انطلق في العاشرة من مساء أمس على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي

وينظم المهرجان المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، وتحمل هذه الدورة اسم الفنانة سوسن بدر، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ورئيس المهرجان الدكتور أحمد عبدالعزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية، وإدارة الفنانة ليلى علوي الرئيس الشرفي للمهرجان والفنان إسلام علي مدير المهرجان، والفنان مصطفى عامر رئيس اتحاد الطلاب، واحتضنت محافظة الإسكندرية المهرجان، في الفترة من 11 إلى 17 من مايو الجاري.

وكرم المهرجان عدد من الشخصيات الفنية على هامش حفل الختام، وهم الفنانة القديرة سوسن بدر، الفنان أشرف زكي صبي نقيب الممثلين، الفنان إبراهيم السمان، الفنان تامر طه مدير المركز الإعلامي للمهرجان، الفنان مصطفي عامر رئيس اتحاد طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، ومدربي الورش الفنان ابراهيم الفرن، الفنانة دينا عزيز، الفنان نور الصيرفي، الفنان إسلام شوقي، الفنانة مارينا مجدي.

وقدمت لجنة تحكيم المهرجان عدد من التوصيات، وهي ضرورة الاهتمام باللغة العربية، وتأمين المشاهد الحركية في العروض ومراعاة جزئية تمصير العروض

وضمت لجنة التحكيم كل من الفنان علاء قوقة رئيس اللجنة، المخرج رؤوف عبد العزيز، المخرج محمد النقلي، الدكتور جمال ياقوت والمهندس حازم شبل وفي نهاية حفل الختام أعلنت اللجنة عن جوائز الدورة الرابعة والتي جاءت كالتالي:

أفضل عرض "الأولاد الطيبون يستحقون العطف"، أفضل إخراج محمد أيمن عن عرض الأولاد الطيبون، أفضل ممثل دور أول عبد الرحمن مصطفى عن عرض الأولاد الطيبون، أفضل ممثلة دور أول مريم عثمان عن عرض القفص، أفضل ممثلة دور ثاني يارا حسام عن عرض الشك، أفضل ممثل دور ثاني مناصفة بين خالد عباس عن عرض المؤسسة و أحمد عوني عن عرض الأولاد الطيبون

جائزة لجنة التحكيم الخاصة، ذهبت للأداء الجماعي لعرض قبل أن تبرد القهوة، أما جوائز السينوغرافيا ففاز بأفضل بوستر دعائي مينا صلاح عن عرض الأولاد الطيبون، أفضل إضاءة أحمد علاء عن عرض الشك، أفضل أزياء لورا عباس عن عرض قبل أن تبرد القهوة، أفضل ديكور جوري الباجوري عن عرض الشك، جائزة أفضل دراما حركية أحمد عدلي عن عرض المؤسسة

جائزة أفضل موسيقى عمر غزلان عن عرض الأولاد الطيبون، أما جوائز التميز في التمثيل، فذهبت للطفل نوار سامح عن عرض الأولاد الطيبون، جاسر محمد عن عرض القفص، أمنية باهي عن عرض الشك، صهيب عصام عن عرض الأولاد الطيبون، مشيئة رياض عن عرض الشك