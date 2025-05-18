بالصور.. جينيفر لورانس وروبرت باتينسون يخطفان الأنظار في مهرجان كان السينمائي

كتب - معتز عباس:

خطفت النجمة العالمية الحائزة على الأوسكار جينيفر لورانس الأنظار من ظهورها الطاغي على "الريد كاربت" بمهرجان كان السينمائي في دورته الـ78.

وحظى حضور النجمة العالمية جينيفر لورانس والنجم العالمي روبرت باتينسون والمخرجة لين رامزي، على السجادة الحمراء بمهرجان كان، اهتمام عالمي وتغطية واسعة من وسائل الإعلام العالمية في مهرجان كان، خلال العرض العالمي الأول للفيلم في Grand Théâtre Lumière.

ويتنافس في الدورة الجديدة من مهرجان كان السينمائي هذا العام 22 فيلمًا على جائزة السعفة الذهبية، وهي أرفع جوائز المهرجان، ومن المقرر أن تختتم فعاليات المهرجان يوم 24 مايو الجاري.