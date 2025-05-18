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بالصور.. جينيفر لورانس وروبرت باتينسون يخطفان الأنظار في مهرجان كان السينمائي

01:00 ص الأحد 18 مايو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    نجوم وأبطال فيلم Grand Théâtre Lumière في مهرجان كان
  • عرض 6 صورة
    جينفر لورانس وروبرت باتينسون
  • عرض 6 صورة
    جينفر لورانس في مهرجان كان
  • عرض 6 صورة
    روبرت باتينسون في مهرجان كان
  • عرض 6 صورة
    جينفر لورانس في مهرجان كان (2)
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كتب - معتز عباس:

خطفت النجمة العالمية الحائزة على الأوسكار جينيفر لورانس الأنظار من ظهورها الطاغي على "الريد كاربت" بمهرجان كان السينمائي في دورته الـ78.

وحظى حضور النجمة العالمية جينيفر لورانس والنجم العالمي روبرت باتينسون والمخرجة لين رامزي، على السجادة الحمراء بمهرجان كان، اهتمام عالمي وتغطية واسعة من وسائل الإعلام العالمية في مهرجان كان، خلال العرض العالمي الأول للفيلم في Grand Théâtre Lumière.

ويتنافس في الدورة الجديدة من مهرجان كان السينمائي هذا العام 22 فيلمًا على جائزة السعفة الذهبية، وهي أرفع جوائز المهرجان، ومن المقرر أن تختتم فعاليات المهرجان يوم 24 مايو الجاري.

جينيفر لورانس مهرجان كان السينمائي روبرت باتينسون جائزة السعفة الذهبية
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