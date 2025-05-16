استعداداً لعرض موسمه الثاني.. TOD تطرح الإعلان التشويقي للمسلسل التركي "أبواب القدر"

كتبت- منى الموجي:

كشفت منصة TOD، عن الإعلان التشويقي للموسم الثاني من المسلسل التركي الشهير "أبواب القدر".



بعد النجاح الذي حققه الموسم الأول، يعود المسلسل بموسم جديد يحمل الكثير من الأحداث الدرامية والتحولات التي ستغير مسار الشخصيات. ويقدم المقطع التشويقي لمحة عما ينتظر الجمهور من لحظات حاسمة وصراعات داخلية مشوقة.

يعود إلى الموسم الثاني النجمان بيركان سوكولو وإسراء بيلجيتش، بمشاركة نخبة لامعة من النجوم منهم شكرو أوزيلديز، ميرال تشيتينكيا، إبراهيم سليم، إلتشين أفجان، إليف أكسو، انيس كولاشي، محمد بيلج أصلان، كان تورغوت، جيجك أكار، ومحمد كورتولوش. المسلسل من إخراج يونس أوزان كوركوت، ومن كتابة أوزان وسنان يورداكول، ومن إنتاج شركة Medyapım.

وجاء في بيان صحفي صادر عن tod "يأخذ الموسم الثاني القصة إلى مستوى جديد، حيث تتصاعد التوترات بين الشخصيات مع انكشاف المزيد من الأسرار والخلافات. وبينما يحاول الأبطال مواجهة مشاكل الماضي، تزداد الحبكة تعقيدًا وإثارة، مما يعزز من النجاح اللافت الذي حققه الموسم الأول".