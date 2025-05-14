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توم كروز وأبطال فيلم "Mission: Impossible 8" على السجادة الحمراء في مهرجان كان (صور)

11:55 م الأربعاء 14 مايو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    هانا وادينجهام (2)
  • عرض 9 صورة
    هايلي أتويل
  • عرض 9 صورة
    توم كروز وسايمون بيج وبوم كليمنتييف
  • عرض 9 صورة
    بوم كليمنتييف
  • عرض 9 صورة
    أنجيلا باسيت
  • عرض 9 صورة
    أبطال فيلم المهمة المستحيلة 8
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    سايمون بيج
  • عرض 9 صورة
    هانا وادينجهام
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كتب - معتز عباس

خطف النجم توم كروز وصناع فيلم Mission: Impossible – The Final Reckoning، الأضواء وعدسات كاميرات التصوير على السجادة الحمراء من مهرجان كان السينمائي في دورته الـ78.

وشهدت ثانٍ أيام مهرجان كان السينمائي حضوراً بارزاً لصناع الفيلم ونجوم السينما العالمية، على رأسهم المخرج كريستوفر ماكواري، ونجوم الفن العالمي بوم كليمنتييف، سايمون بيج، إيساي موراليس، هانا وادينجهام، ترامل تيلمان، هايلي أتويل، وأنجيلا باسيت، وسط أجواء احتفالية وتغطية إعلامية كثيفة.

والتقط توم كروز وأبطال فيلم Mission Impossible 8، مهرجان صورًا تذكارية من جلسة تصوير قبل الوصول قبل عرض فيلم السينمائي “The Final Reckoning”،الذي قد يكون آخر أفلام سلسلة “Mission: Impossible”.

ويُعرض فيلم Mission Impossible، داخل مسرح "جراند تياتر لوميير"، على أن ينطلق عرضه في قاعات السينما بداية من لندن في 21 مايو الجاري.

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توم كروز مهرجان كان السينمائي سايمون بيج نجوم الفن فيلم Mission Impossible 8
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