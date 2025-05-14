توم كروز وأبطال فيلم "Mission: Impossible 8" على السجادة الحمراء في مهرجان كان (صور)

كتب - معتز عباس

خطف النجم توم كروز وصناع فيلم Mission: Impossible – The Final Reckoning، الأضواء وعدسات كاميرات التصوير على السجادة الحمراء من مهرجان كان السينمائي في دورته الـ78.

وشهدت ثانٍ أيام مهرجان كان السينمائي حضوراً بارزاً لصناع الفيلم ونجوم السينما العالمية، على رأسهم المخرج كريستوفر ماكواري، ونجوم الفن العالمي بوم كليمنتييف، سايمون بيج، إيساي موراليس، هانا وادينجهام، ترامل تيلمان، هايلي أتويل، وأنجيلا باسيت، وسط أجواء احتفالية وتغطية إعلامية كثيفة.

والتقط توم كروز وأبطال فيلم Mission Impossible 8، مهرجان صورًا تذكارية من جلسة تصوير قبل الوصول قبل عرض فيلم السينمائي “The Final Reckoning”،الذي قد يكون آخر أفلام سلسلة “Mission: Impossible”.

ويُعرض فيلم Mission Impossible، داخل مسرح "جراند تياتر لوميير"، على أن ينطلق عرضه في قاعات السينما بداية من لندن في 21 مايو الجاري.

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