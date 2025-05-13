ليوناردو دي كابريو يسلم روبرت دي نيرو جائزة السعفة الذهبية بمهرجان كان | صور

كتب - معتز عباس:

حرص نجم السينما العالمية وهووليود ليوناردو دي كابريو ، على تسليم النجم العالمي روبرت دي نيرو، جائزة السعفة الذهبية الفخرية، ضمن احتفاليات مهرجان كان السينمائي الدولي 2025، في دورته الـ78.

ومُنح روبرت دي نيرو السعفة الذهبية الفخرية، بعد مرور 49 عامًا على فوز فيلمه الشهير "تاكسي درايفر" بجائزة السعفة الذهبية.

واستقبل الحاضرين في المهرجان روبرت دي نيرو بتصفيق حار دام لعدة دقائق ثم تحدث عن مشواره وتجربته الفنية.

خضع أسطورة السينما الأمريكية روبرت دي نيرو لجلسة تصوير خاصة قبيل تكريمه بجائزة السعفة الذهبية الفخرية خلال حفل افتتاح الدورة الـ78 لمهرجان كان السينمائي، الذي يُقام الليلة.

وحظي النجم دي نيرو على استقبال أسطوري في المهرجان، حيث قوبل بتصفيق حاد وهتافات استمرت لدقائق، قبل أن يبدأ في الحديث عن أبرز محطات حياته الفنية.

وتقام فعاليات المهرجان في الفترة من 13 إلى 24 مايو 2025، والذي يقام تحت شعار "العودة إلى الرومانسية والطابع الفرنسي الكلاسيكي العريق".

ويتنافس في دورة هذا العام 22 فيلمًا على جائزة السعفة الذهبية، وهي أرفع جوائز المهرجان، ومن المقرر أن تختتم فعاليات المهرجان يوم 24 مايو الجاري.

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