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فيديو مرعب من داخل منزل جين هاكمان وزوجته بعد العثور على جثمانيهما

05:44 م الخميس 17 أبريل 2025

جين هاكمان وزوجته بيتسي أراكاوا

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كتبت- سهيلة أسامة:

عثرت السلطات على جثماني النجم الأمريكي جين هاكمان وزوجته بيتسي أراكاوا داخل منزلهما في مدينة سانتا بولاية نيو مكسيكو، وذلك يوم الخميس 27 فبراير.

وفقًا لمقطع فيديو نشرته CNN بالعربية، ظهرت حالة من الفوضى والرعب في أرجاء المنزل، وأحد كلاب الزوجين جالسًا بالقرب من جثمان أراكاوا.

وأظهرت نتائج التشريح أن جين هاكمان، الذي توفي عن عمر 95 عامًا، كان يُعاني من مرحلة متقدمة من مرض ألزهايمر، وأن الوفاة جاءت نتيجة مضاعفات مرتبطة بمرض القلب.

أما زوجته بيتسي أراكاوا، البالغة من العمر 64 عامًا، نتيجة إصابتها بـ فيروس نادر يُعرف باسم "فيروس هانتا"، وهو مرض قاتل ينتقل عن طريق القوارض.

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