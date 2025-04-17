فيديو مرعب من داخل منزل جين هاكمان وزوجته بعد العثور على جثمانيهما

كتبت- سهيلة أسامة:

عثرت السلطات على جثماني النجم الأمريكي جين هاكمان وزوجته بيتسي أراكاوا داخل منزلهما في مدينة سانتا بولاية نيو مكسيكو، وذلك يوم الخميس 27 فبراير.

وفقًا لمقطع فيديو نشرته CNN بالعربية، ظهرت حالة من الفوضى والرعب في أرجاء المنزل، وأحد كلاب الزوجين جالسًا بالقرب من جثمان أراكاوا.

وأظهرت نتائج التشريح أن جين هاكمان، الذي توفي عن عمر 95 عامًا، كان يُعاني من مرحلة متقدمة من مرض ألزهايمر، وأن الوفاة جاءت نتيجة مضاعفات مرتبطة بمرض القلب.

أما زوجته بيتسي أراكاوا، البالغة من العمر 64 عامًا، نتيجة إصابتها بـ فيروس نادر يُعرف باسم "فيروس هانتا"، وهو مرض قاتل ينتقل عن طريق القوارض.

فيديو جديد من داخل منزل الممثل جين هاكمان بعد العثور على جثته وزوجتهhttps://t.co/y1FK7TaoXu pic.twitter.com/KFIkHvomA9 — CNN بالعربية (@cnnarabic) April 17, 2025

اقرأ أيضًا:

سلوى عثمان: "دوري في العطار والسبع بنات نقطة سودة"

كريم الحسيني يُعلن تعرض سيارته لحادث: " اللهم أجرني في مصيبتي"

مي فاروق تروج لأغنيتها "اللي شافنا" .. خامس أغاني ألبوم "تاريخي"