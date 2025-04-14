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بيلا حديد تثير ضجة في شوارع باريس بسبب فلسطين.. ماذا فعلت؟ (فيديو)

07:07 م الإثنين 14 أبريل 2025
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    بيلا حديد ترفع علم فلسطين في شوارع باريس
  • عرض 4 صورة
    بيلا حديد في شوارع باريس
  • عرض 4 صورة
    بيلا حديد ترفع علم فلسطين في شوارع باريس
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كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة وعارضة الأزياء بيلا حديد، عن دعمها للقضية الفلسطينية، من كواليس تصوير مسلسلها الجديد "الجميلة".

ونشر برنامج "ET بالعربي" مقطع فيديو لها وهي ترفع علم بلادها في شوارع باريس وتتحدث عن السلام والمشاكل التي تتعرض له فلسطين.

وقالت "بيلا": "الشيء الوحيد الذي نريده في الحياة هو الايجابية والسلام، أن يعيش الأطفال في آمان وسعداء، وأن يكون الآباء والأمهات قادرين على حماية عائلاتهم".

يذكر ان مصممة الأزياء بيلا حديد، واجهت إعتراضا قويا، من الكيان لإسرائيلي، عقب مشاركتها في حملة دعائية لشركة "أديداس" العالمية، بسبب كونها فلسطينية الأصل، وسبق ووضعت منشورات تدعم المقاومة الفلسطينية.

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بيلا حديد دعم فلسطين باريس فرنسا
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