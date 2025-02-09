ممثلة دنماركية تتضامن مع الفلسطينيين: "لا نريد أن تُنفق ضرائبنا في تفجير رؤوس الأطفال"

كتب - معتز عباس:

كشفت الممثلة الدنماركية أماندا رادلجاك، عن تضامنها مع القضية الفلسطينية، خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات الفنية، التي أقيمت في قصر كريستيانسبورج، بمدينة كوبنهاجن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ أماندا، تعلن تضامنها مع فلسطين، خلال حفل توزيع جوائز الأفلام الدنماركية: قائلة: "السياسيين الموجودين في قصر كريستيان زبورج، أريد أن أقول لهم من هنا، لا نريد أن تُنفق أموال ضرائبنا في تفجير رؤوس الأطفال الصغار.. الحرية لفلسطين".

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وحرص عددًا كبير من نجوم الفن، الجمعة الماضية الموافق 1 فبراير، على المشاركة وسط الآلاف من المصريين من أمام معبر رفح، رافضين محاولات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب التهجير القسري للشعب الفلسطيني ودخولهم سيناء.

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