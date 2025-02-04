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طرح فيلم Super Wings Maximum Speed في دور العرض المصرية غدا

06:21 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

Super Wings Maximum Speed

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كتبت- منى الموجي:

ينطلق فيلم الرسوم المتحركة Super Wings Maximum Speed بدور العرض السينمائي في مصر ابتداءً من 5 فبراير، والذي يعد مغامرة شيقة تجمع بين الترفيه للأطفال والرسائل التي ستلامس قلوب الكبار.

في عالم لم تعد فيه الألعاب تحظى بشعبيتها السابقة، يضع الشرير بيلي ويلي خطة شريرة لاختطاف مشاهير يوتيوب وإرسالهم إلى الفضاء. لكن الطائرة الأسرع في العالم، سكاي، تنطلق في سباق مع الزمن لإحباط مخططه وإنقاذ الأرض. تنضم إليها اليوتيوبر دا-إن، التي تخوض هذه المغامرة لإنقاذ والدتها المختطفة. هل سيتمكنان من التصدي لبيلي ويلي وإنقاذ العالم بأقصى سرعة؟

الفيلم من إخراج شياو تشينغ كاي وكاي دونغ تشينغ، والمعروفان بامتلاك خبرة واسعة في صناعة أفلام الرسوم المتحركة، بينما يُعرف دونغ تشينغ بأنه العقل الإبداعي وراء سلسلة Super Wings الشهيرة.

Super Wings Maximum Speed من تأليف غيل هون جونغ، ويجمع الفيلم بين الإثارة، الكوميديا، والرسائل العميقة حول التعاون والمثابرة.

الرسوم المتحركة Super Wings Maximum Speed مصر السينما
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