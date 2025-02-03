حقيقة طرد كانييه ويست وبيانكا من حفل الـ GRAMMY

كتبت - نوران أسامة:

تداولت خلال الساعات الماضية أخبارا تفيد بطرد كانييه ويست وزوجته بيانكا سينسوري من حفل توزيع جوائز جرامي 2025 Grammy Awards Ceremony في دورته الـ 67بسبب إطلالة سينسوري الجريئة التي بدت فيها شبه عارية.

جاءت هذه الأخبار المتداولة بعد ظهورهما على السجادة الحمراء لحفل Grammy الـ 67 .

وذكرت مجلة PEOPLE، أن الأخبار المتداولة حول هذا الأمر غير صحيحة، إذ أكدت المصادر أن الثنائي لم يتم إخراجهما من الحفل، وأن "ويست" الذي كان مرشحًا لجائزة أفضل أغنية راب عن Carnival من ألبومه Vultures 1، ظهر على السجادة الحمراء ثم غادر بمحض إرادته.

ويعد هذا الحفل، أول ظهور لويست في جوائز الـ جرامي منذ 10 سنوات، وكان آخر مرة حضر فيها الحفل عام 2015، وعندما كان مرشحًا لجائزتين، قدم حينها أداء مشتركا لأغنية FourFiveSeconds مع بول مكارتني وريهانا.

يذكر أن، كانييه ويست وكيم كارداشيان لديهما أربعة أطفال وهم نورث (10 سنوات)، ساينت (9 سنوات)، شيكاغو (7 سنوات) وسالم (5 سنوات).

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