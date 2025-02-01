قبل حفل الأوسكار.. المتحولة جنسيًا كارلا صوفيا جاسكون تواجه هجومًا وانتقادات بسبب معاداة المسلمين

كتب- مروان الطيب:

تتعرض الممثلة الإسبانية، كارلا صوفيا جاسكون، المرشحة لجائزة الأوسكار "أفضل ممثلة في دور رئيسي" عن فيلم الدراما "Emilia Perez"، لهجوم وانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك نظرًا لمنشورات سابقة قامت خلالها بمعاداة المسلمين المتواجدين في إسبانيا، عبر حسابها الرسمي على "X".

وتصدرت كارلا محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما قامت صحفية بإعادة نشر منشورات لها ما بين عامي 2020 و2021، واعترضت خلالها على أعداد المسلمين المتزايد في إسبانيا وقالت: "هناك المزيد من المسلمين في إسبانيا؟ في كل مرة أذهب فيها لاصطحاب ابنتي من المدرسة هناك المزيد من النساء شعرهن مغطى وملابسهن تصل إلى كعوبهن في العام المقبل سيتعين علينا تعليم العربية".

كما تم تداول صورة نشرتها كارلا في وقت سابق ساخرة، لعائلة مسلمة بأحد المطاعم وعلقت عليها: "الإسلام رائع، تحظى النساء بالاحترام، وعندما يتم احترامهن إلى هذا الحد، يُتركن بفتحة مربعة صغيرة على وجوههن لتظهر أعينهن وأفواههن، ولكن فقط إذا حسنت سلوكهن، على الرغم من أنهم يرتدون بهذه الطريقة من أجل متعتهم الخاصة، كم هو مثير للاشمئزاز العميق للإنسانية".، وأثارت هذه التصريحات جدلًا واسعًا بين المسلمين حول العالم.

وفوجئ متابعو ترشيحات الأوسكار هذا العام، بترشيح الممثلة الإسبانية، كارلا صوفيا جاسكون لجائزة الأوسكار بفئة "أفضل ممثلة في دور رئيسي" لأول مرة بمسيرتها عن فيلم الدراما والجريمة "Emilia Perez"، الذي رشح لـ 13 جائزة أوسكار من ضمنها جائزة "أفضل فيلم في العام"، وسط توقعات بقرب فوزها بجائزة الأوسكار وسط منافسة شرسة بين عدد من النجمات.

وكانت المفاجئة نظرًا لكون الممثلة كارلا صوفيا جاسكون هي "متحولة جنسيًا"، وعرفت من قبل باسم خوان كارلوس جاسكون، حيث أعلنت إنها امرأة متحولة جنسيًا في عام 2016، وفي عام 2018 بدأت تمر بمرحلة التحول الجنسي، وكان ظهورها اللافت بفيلم "Emilia Perez" الذي عرض لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي عام 2024.

وتدور أحداث فيلم "Emilia Perez" في المكسيك حول محام يتلقى عرضًا غير متوقع لمساعدة زعيم عصابة مخيف على التقاعد من عمله والاختفاء إلى الأبد ليصبح المرأة التي طالما حلم بأن يكونها، وشارك ببطولة الفيلم النجمة العالمية سيلينا جوميز، زوي سالدانا، كارلا صوفيا جاسكون، للمخرج الفرنسي الحائز على جائزة بافتا البريطانية جاك أوديار.

يذكر أن، حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 97 هذا العام سيقام يوم 2 مارس المقبل، وسيقدم الحفل الإعلامي الأمريكي، كونان أوبراين.

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