زوي سالدانا تحتفل بجائزة جولدن جلوب الأولى بمسيرتها وتستعد للأوسكار

كتب- مروان الطيب:

تواصل النجمة العالمية، زوي سالدانا، الاحتفال بعد فوزها بجائزة جولدن جلوب "أفضل ممثلة في دور مساعد" عن فيلم الدراما والجريمة "Emilia Perez" الفائز بـ 4 جوائز جولدن جلوب من ضمنها جائزة "أفضل فيلم درامي في العام".

ونشرت زوي سالدانا صور من كواليس احتفالها بجائزة جولدن جلوب، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وظهرت وهي تلتقط العديد من الصور التذكارية مع عدد من عائلتها، إلى جانب عدد من الصور مع أبطال وفريق عمل فيلم "Emilia Perez".

وأعربت زوي سالدانا عن سعادتها بالفوز بجائزة جولدن جلوب الأولى بمسيرتها وكتبت: "أين يمكنني أن أبدأ؟، بعد الدموع، والعناق الطويل، والهتافات، والرسائل، والمصافحات، والصور والجوائز، يمتلئ قلبي بالفرح والامتنان إلى الأبد لعائلتي، بعد أكثر من 20 عامًا من مسيرتي المهنية، كنت محظوظة بالحصول على الدعم الذي لا ينتهي من والدتي وأخوتي، بعض أقوى النساء في العالم، بجانبي، أنا أقدرهم للأبد".

ويتوقع العديد من النقاد ترشح زوي سالدانا لنفس الجائزة بترشيحات الأوسكار المقرر الإعلان عنها يوم الجمعة الموافق 17 يناير الجاري، قبل حفل توزيع الجوائز يوم 2 مارس المقبل.

وتدور أحداث فيلم "Emilia Perez" في المكسيك حول محام يتلقى عرضًا غير متوقع لمساعدة زعيم عصابة مخيف على التقاعد من عمله والاختفاء إلى الأبد ليصبح المرأة التي طالما حلم بأن يكونها، وشارك ببطولة الفيلم النجمة العالمية سيلينا جوميز، زوي سالدانا، كارلا صوفيا جاسكون، للمخرج الفرنسي الحائز على جائزة بافتا البريطانية جاك أوديار.

يذكر أن، زوي سالدانا تشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها الجزء الثالث من سلسلة أفلام الخيال العلمي "Avatar" والمقرر عرضه بنهاية عام 2025.

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