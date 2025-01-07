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بالصور- سلمى حايك مع أنجلينا جولي ونيكول كيدمان من كواليس حفل توزيع جولدن جلوب 2025

05:28 م الثلاثاء 07 يناير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    سلمى حايك على ريد كاربت جولدن جلوب
  • عرض 8 صورة
    سلمى حايك من كواليس حفل توزيع جوائز جولدن جلوب
  • عرض 8 صورة
    سلمى حايك من كواليس حفل جولدن جلوب
  • عرض 8 صورة
    سلمى حايك من حفل جولدن جلوب 2025
  • عرض 8 صورة
    سلمى حايك وكولمان دومانجو
  • عرض 8 صورة
    سلمى حايك مع نيكول كيدمان
  • عرض 8 صورة
    سلمى حايك وأنجلينا جولي
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كتب- مروان الطيب:

نشرت النجمة العالمية، سلمى حايك صور من تواجدها بحفل توزيع جوائز جولدن جلوب في دورته الـ 82، الذي شهد حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما والدراما التلفزيونية حول العالم.

وظهرت سلمى حايك بالصور مع عدد من النجوم منهم أنجلينا جولي، نيكول كيدمان، كولمان دومانجو، وحرصت على التقاط عدد من الصور التذكارية معهم.

وعلقت سلمى حايك على الصور: "تهاني لكل الفائزين بحفل جولدن جلوب، يالها من طريقة لتبدأوا بها العام، ولكل الخاسرين الرائعين، برافو عملكم المذهل كان رائعًا وجعل هذا الموسم مميزًا".

وكان آخر ما عرض للنجمة سلمى حايك هو فيلم الدراما "Without Blood" عام 2024، إخراج النجمة أنجلينا جولي.

يذكر أن سلمى حايك تشارك ببطولة فيلم الأكشن والمغامرات "Sacrifice" والمقرر عرضه خلال العام الجاري.

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سلمى حايك أنجلينا جولي نيكول كيدمان حفل توزيع جولدن جلوب 2025
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