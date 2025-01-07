مايكل مور يواصل الترويج للفيلم الفلسطيني "من المسافة صفر" بعد عرضه في أمريكا

كتب- مروان الطيب:

يواصل المنتج والمخرج الأمريكي مايكل مور، الترويج للفيلم الفلسطيني "من المسافة الصفر"، بعد عرضه في دور العرض الأمريكية يوم الجمعة 3 يناير.

ونشر مور الملصق الدعائي الخاص بالفيلم عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، وكتب: "لا ينبغي لأي مخرج أو كاتب أو فنان أن يروي قصة إبادته، ومع ذلك، وجد 22 مخرجًا فلسطينيًا شجاعًا طريقة لتصوير قصتهم في العام الماضي في غزة باستخدام أي أدوات يمكنهم سحبها من تحت أنقاض منازلهم ومدنهم، الفيلم الاستثنائي والقوي من المسافة صفر، والذي أفتخر بكوني منتجًا تنفيذيًا له، هو عبارة عن مجموعة من هذه الأفلام القصيرة، التي تم روايتها معًا في أقل من ساعتين، لا تفوت فرصتك لمشاهدة فيلم من المسافة صفر في دور العرض في جميع أنحاء الولايات المتحدة الآن".

وكشف المخرج مايكل مور، عن انضمامه مؤخرًا كمنتج منفذ ضمن فريق عمل الفيلم الفلسطيني "من المسافة صفر"، الذي تم اختياره مؤخرًا في القائمة المختصرة لحفل توزيع جوائز الأوسكار بدورته الـ 97، قبل الإعلان عن الفائزين بحفل توزيع الجوائز مطلع شهر مارس المقبل.

تدور أحداث فيلم "من المسافة صفر" حول 22 فيلمًا قصيرًا من قلب الأوضاع المؤسفة في قطاع غزة، ويحكي العمل الحكايات التي لا يعرفها العالم الخارجي بصوت أهل القطاع، وهو من إنتاج المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، وعرض مؤخرًا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

يذكر أن أخر مشاركات مايكل مور الإخراجية كانت بالفيلم الوثائقي "Fahrenheit/ 119" عام 2018.



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