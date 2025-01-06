نيكي جلاسر مقدمة حفل جلودن جلوب 2025 تتألق بـ 6 إطلالات مختلفة

كتب- هاني صابر:

تألقت نيكي جلاسر مقدمة حفل توزيع جوائز جولدن جلوب بـ 6 إطلالات مختلفة خلال حضورها الحفل في نسخته الـ 82 هذا العام.

وعلقت "جلاسر" خلال تقديمها للحفل عن غياب فيلم "The Joker 2" عن الجوائز هذا العام، قائلة: "أين طاولة فيلم "Joker 2" ..أوه، صحيح، إنها ليست هنا".

وشهد حفل جولدن جلوب 82 حضور عدد من النجمات بينهن زيندايا ومارغريت كالي وأنيا تايلور جوي وسيلينا جوميز و نيكول كيدمان وأنجلينا جولي وكيت هدسون.

وأقيم صباح اليوم الإثنين، حفل توزيع جوائز رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود الشهيرة بـ" جولدن جلوب" في دورته الـ 82 بفندق بيفرلي هيلتون، مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بحضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما والدراما التلفزيونية حول العالم، وسط منافسة شرسة بين عدد من أهم الأعمال التي عرضت طوال عام 2024، وحققت نجاحًا كبيرًا سويًا نقديًا أو جماهيريًا.