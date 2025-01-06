"Emilia Perez " يتصدر جوائز الجولدن جلوب 82 وديمي مور أفضل ممثلة

كتب-مصطفى حمزة:

وحصل الفيلم الكوميدي الموسيقي "Emilia Perez "على عدد من جوائز "جولدن جلوب" في نسخته الـ 82، منها جائزة أفضل فيلم موسيقي كوميدي.

جوائز "جولدن جلوب"، التي تم إعلانها أمس الأحد، شهدت حصول فيلم " Emilia Pérez "، أيضا على جوائز أفضل فيلم أجنبي، ونالت النجمة زوي سالدانا جائزة أفضل ممثلة مساعدة، وحصدت أغنية الفيلم "ELMAL"، جائزة أفضل أغنية.

وحصد فيلم "the Brutalist"، الذي يتناول أوضاع المهاجرين بعد الحرب، جائزة أفضل فيلم دراما، ونال بطل الفيلم، النجم أدريان برودي، جائزة أفضل أداء لممثل في فيلم سينمائي درامي، و فاز مخرج العمل برادي كوريت، بجائزة أفضل مخرج لفيلم درامي .

ونالت النجمة ديمي مور، جائزة أفضل ممثلة عن فيلم كوميدي وموسيقي، " THE SUBSTANCE"، في حين حد النجم سيباستيان ستان، جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم ""A DIFFERENT MAN"، وذهبت جائزة أفضل ممثل مساعد، إلى الممثل كيران كولكين عن دوره في " A REAL PAIN".

وفازت بجائزة أفضل ممثلة دراما، الفنانة البرازيلية فيرناندا توريس عن دورها في فيلم "I'm Still Here".

ونال فيلم "WICKED"، جائزة أفضل فيلم جماهيري، في حين ذهبت جائزة أفضل فيلم رسوم إلى فيلم "FLOW".

وفاز المؤلف بيتر ستروجان بجائزة أفضل سيناريو في فيلم سينمائي، عن فيلم" CONCLAVE"، ونال الثنائي ترينت ريزنور ، و أتيكوس روس ، جائزة جولدن جلوب لأفضل موسيقى تصويرية أصلية في فيلم سينمائي عن فيلم "Challengers".

وعلى مستوى الأعمال التلفزيونية ، جاءت الجوائز كالتتلي، أفضل مسلسل درامي "SHOGUN"، وأفضل مسلسل تلفزيوني – موسيقي أو كوميدي " HACKS"، في حين حصد مسلسل "BABY REINDEER"، جائزة أفضل مسلسل تلفزيوني محدود .

وفاز بجائزة أفضل ممثل في مسلسل دراما، هيرويوكي سانادا عن "Shogun"، ونالت الفنانة انا ساواي، جائزة أفضل ممثلة عن نفس المسلسل، وحصد ايضا تادانوبو أسانو، على جائزة أفضل ممثل مساعد عن عن "Shogun" . ونالت جيسيكا جانيننج، جائزة أفضل ممثلة مساعدة، عن دورها في مسلسل" BABY REINDEER"، في حين حصد جائزة أفضل ممثل في مسلسل كوميدي ، الفنان جيريمي وايت عن The Bear"، وفازت الفنانة جين سمارت، بجائزة أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي موسيقي، عن مسلسل "Hacks".

وحصد الفنان آلي وونج، على جائزة أفضل ستاند أب كوميدي تلفزيوني، عن "Single Lady"