نجمات العالم يخطفن الأنظار في حفل جولدن جلوب 2025 (صور)

كتب- هاني صابر:

خطفت عددا من نجمات العالم الأنظار إليهن خلال حضورهن حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 82 هذا العام.

وشهد الحفل حضور النجمات زيندايا ومارغريت كالي وأنيا تايلور جوي وسيلينا جوميز و نيكول كيدمان وأنجلينا جولي وكيت هدسون.

وأقيم صباح اليوم الإثنين، حفل توزيع جوائز رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود الشهيرة بـ" جولدن جلوب" في دورته الـ 82 بفندق بيفرلي هيلتون، مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بحضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما والدراما التلفزيونية حول العالم، وسط منافسة شرسة بين عدد من أهم الأعمال التي عرضت طوال عام 2024، وحققت نجاحًا كبيرًا سويًا نقديًا أو جماهيريًا.

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