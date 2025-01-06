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نجمات العالم يخطفن الأنظار في حفل جولدن جلوب 2025 (صور)

02:48 م الإثنين 06 يناير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    زيندايا
  • عرض 8 صورة
    سيلينا جوميز
  • عرض 8 صورة
    كيت هدسون
  • عرض 8 صورة
    مارغريت كالي
  • عرض 8 صورة
    نيكول كدمان
  • عرض 8 صورة
    انيا تايلور جوي 2
  • عرض 8 صورة
    انيا تايلور جوي
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كتب- هاني صابر:

خطفت عددا من نجمات العالم الأنظار إليهن خلال حضورهن حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 82 هذا العام.

وشهد الحفل حضور النجمات زيندايا ومارغريت كالي وأنيا تايلور جوي وسيلينا جوميز و نيكول كيدمان وأنجلينا جولي وكيت هدسون.

وأقيم صباح اليوم الإثنين، حفل توزيع جوائز رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود الشهيرة بـ" جولدن جلوب" في دورته الـ 82 بفندق بيفرلي هيلتون، مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بحضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما والدراما التلفزيونية حول العالم، وسط منافسة شرسة بين عدد من أهم الأعمال التي عرضت طوال عام 2024، وحققت نجاحًا كبيرًا سويًا نقديًا أو جماهيريًا.

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زيندايا حفل جولدن جلوب جلودن جلوب سيلينا جوميز أنجلينا جولي كيت هدسون
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