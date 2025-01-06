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أول ظهور لسيلينا جوميز وخطيبها في حفل جولدن جلوب 2025

01:27 م الإثنين 06 يناير 2025

سيلينا جوميز وخطيبها

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كتبت- منال الجيوشي

بعد شهر من إعلانهما خطبتهما الرسمية، ظهرت النجمة العالمية سيلينا جوميز، بصحبة خطيبها بيني بلانكو على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2025، في نسخته الـ 82

ويُعد هذا أول ظهور رسمي في حفل عالمي للثنائي بعد إعلان خطبتهما الشهر الماضي

وأقيم صباح اليوم الاثنين، حفل توزيع جوائز رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود الشهيرة بـ" جولدن جلوب" في دورته الـ 82 هذا العام، بفندق بيفرلي هيلتون، مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بحضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما والدراما التلفزيونية حول العالم، وسط منافسة شرسة بين عدد من أهم الأعمال التي عرضت طوال عام 2024، وحققت نجاحًا كبيرًا سويًا نقديًا أو جماهيريًا.

سيلينا جوميز حفل جولدن جلوب بيني بلانكو
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