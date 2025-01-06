20 صورة لريد كاربت "جولدن جلوب" 2025 بحضور نجوم هوليوود

كتب- مروان الطيب:

يقام صباح اليوم الاثنين، حفل توزيع جوائز رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود الشهيرة بـ" جولدن جلوب" في دورته الـ 82 هذا العام، بفندق بيفرلي هيلتون، مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بحضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما والدراما التلفزيونية حول العالم، وسط منافسة شرسة بين عدد من أهم الأعمال التي عرضت طوال عام 2024، وحققت نجاحًا كبيرًا سويًا نقديًا أو جماهيريًا.

وتتنوع هذه الأعمال بين الدراما والكوميديا والأكشن والسير الذاتية والخيال العلمي، ويتصدر هذه الأعمال فيلم الدراما والجريمة "Emilia Perez" المرشح لـ10 جوائز بطولة النجمة سيلينا جوميز، وعلى جانب الدراما التلفزيونية مسلسل "Shogun" لـ 4 جوائز من ضمنها جائزة "أفضل مسلسل درامي في العام"، ومن المتوقع حضور أبطال وصناع هذه الأعمال وسط تغطية إعلامية عالمية.

وتقدم حفل جوائز هذا العام، الممثلة الأمريكية نيكي جلاسر.