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20 صورة لريد كاربت "جولدن جلوب" 2025 بحضور نجوم هوليوود

03:30 ص الإثنين 06 يناير 2025
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  • عرض 20 صورة
    نيكول كيدمان من حفل توزيع جوائز جولدن جلوب
  • عرض 20 صورة
    كيت وينسلت
  • عرض 20 صورة
    زيندايا
  • عرض 20 صورة
    زوي سالدانا
  • عرض 20 صورة
    سيلينا جوميز
  • عرض 20 صورة
    كارلا صوفيا جاسكون
  • عرض 20 صورة
    هيروكي سنادا بطل مسلسل شوجن
  • عرض 20 صورة
    ريد كاربت حفل توزيع جوائز جولدن جلوب
  • عرض 20 صورة
    حفل توزيع جوائز جولدن جلوب
  • عرض 20 صورة
    النجمة العالمية نيكول كيدمان
  • عرض 20 صورة
    ديمي مور
  • عرض 20 صورة
    أنجلينا جولي مع ابنتها على ريد كاربت حفل جولدن جلوب
  • عرض 20 صورة
    الممثلة الإسبانية كارلا صوفيا جاسكون
  • عرض 20 صورة
    أتجلينا جولي
  • عرض 20 صورة
    الممثل أندرو جارفيلد
  • عرض 20 صورة
    الممثل تيموثي شلاميه
  • عرض 20 صورة
    جال جادوت
  • عرض 20 صورة
    الممثلة كريستين ميلوتي
  • عرض 20 صورة
    الممثلة الأمريكية مارجريت كوالي
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كتب- مروان الطيب:

يقام صباح اليوم الاثنين، حفل توزيع جوائز رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود الشهيرة بـ" جولدن جلوب" في دورته الـ 82 هذا العام، بفندق بيفرلي هيلتون، مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بحضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما والدراما التلفزيونية حول العالم، وسط منافسة شرسة بين عدد من أهم الأعمال التي عرضت طوال عام 2024، وحققت نجاحًا كبيرًا سويًا نقديًا أو جماهيريًا.

وتتنوع هذه الأعمال بين الدراما والكوميديا والأكشن والسير الذاتية والخيال العلمي، ويتصدر هذه الأعمال فيلم الدراما والجريمة "Emilia Perez" المرشح لـ10 جوائز بطولة النجمة سيلينا جوميز، وعلى جانب الدراما التلفزيونية مسلسل "Shogun" لـ 4 جوائز من ضمنها جائزة "أفضل مسلسل درامي في العام"، ومن المتوقع حضور أبطال وصناع هذه الأعمال وسط تغطية إعلامية عالمية.

وتقدم حفل جوائز هذا العام، الممثلة الأمريكية نيكي جلاسر.

حفل توزيع جوائز رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود ريد كاربت جولدن جلوب نجوم هوليوود
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