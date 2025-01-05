دينزل واشنطن يتسلم وسام الحرية من الرئيس الأمريكي جو بايدن

كتب- مروان الطيب:

تسلم النجم العالمي دينزل واشنطن، وسام الحرية من جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في حفل أقيم مراسمه في البيت الأبيض، إلى جانب 19 شخصًا حصلوا على الوسام في مختلف المجالات سواء الرياضية أو الفنية أو الثقافية.

وظهر دينزل واشنطن سعيد بحصوله على هذا التكريم، وقام بمصافحة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسط حضور عدد كبير من أبرز السياسيين ونجوم المجتمع الأمريكي في كافة المجالات.

ورشح دينزل واشنطن مؤخرًا لجائزة "جولدن جلوب"، "أفضل ممثل في دور مساعد" عن فيلم "Gladiator 2"، وسط توقعات بقرب فوزه بالجائزة نظرًا للدور المختلف الذي قدمه بأحداث الفيلم، وحاز دوره على إشادة كبيرة من قبل النقاد، ليكون دينزل على موعد مع التاريخ في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب المقرر إقامته مساء الأحد 5 يناير.

يذكر أن دينزل واشنطن ينتظر عرض عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة، منها فيلم الجريمة "High and Low"، والفيلم مقتبس من فيلم يحمل نفس الاسم للمخرج أكيرا كوروساوا عرض عام 1963.

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