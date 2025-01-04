بالصور- كارلا صوفيا جاسكون أول متحولة جنسياً تترشح لجائزة "جولدن جلوب".. تعرف على التفاصيل

كتب- مروان الطيب:

كشفت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود الشهيرة بـ "جولدن جلوب"، عن ترشيحها الممثلة الإسبانية، كارلا صوفيا جاسكون المرشحة لجائزة "أفضل ممثلة في دور رئيسي موسيقي أو كوميدي" عن مشاركتها بفيلم الدراما والجريمة "Emilia Perez" والمرشح لـ 10 جوائز هذا العام.

وشعر البعض بالمفاجئة نظرًا لكون الممثلة كارلا صوفيا هي "متحولة جنسيًا"، وعرفت من قبل باسم خوان كارلوس جاسكون، كما أعلنت إنها امرأة متحولة جنسيًا في عام 2016، وفي عام 2018 بدأت تمر بمرحلة التحول الجنسي، وكان ظهورها اللافت بفيلم "Emilia Perez" الذي عرض لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي عام 2024.

وينتظر عشاق السينما حول العالم حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، المقرر إقامته غدًا الأحد، بحضور عدد كبير من ألمع النجوم وصناع السينما والدراما التلفزيونية حول العالم، وسط منافسة شرسة بين عدد من الأعمال الهامة التي تم عرضها طوال عام 2024.

وتدور أحداث فيلم "Emilia Perez" في المكسيك حول محام يتلقى عرضًا غير متوقع لمساعدة زعيم عصابة مخيف على التقاعد من عمله والاختفاء إلى الأبد ليصبح المرأة التي طالما حلم بأن يكونها، وشارك ببطولة الفيلم النجمة العالمية سيلينا جوميز، زوي سالدانا، كارلا صوفيا جاسكون، للمخرج الفرنسي الحائز على جائزة بافتا البريطانية جاك أوديار.

يذكر أن، حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في دورته الـ 82 هذا العام، ستقدمه الممثلة والمدونة الأمريكية، نيكي جلاسر.

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