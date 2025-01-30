"Emilia Pérez" ينضم لقائمة الأفلام الأكثر ترشيحًا في تاريخ جوائز الأوسكار

كتب- مروان الطيب:

يستعد جمهور السينما حول العالم، لفعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 97 هذا العام، والمقرر أن يقام يوم 2 مارس المقبل، وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

وتصدر فيلم الدراما والجريمة "Emilia Pérez" ترشيحات الأوسكار هذا العام بـ 13 ترشيحًا ليدخل لقائمة الأفلام السينمائية الأكثر ترشيحًا في تاريخ حفل الجوائز الأشهر في العالم.

وكان من ضمن مفاجآت ترشيحات الأوسكار هذا العام، هو ترشيح الممثلة الإسبانية، كارلا صوفيا جاسكون بفئة "أفضل ممثلة في دور رئيسي" عن دورها بأحداث فيلم "Emilia Pérez"، لتصبح كارلا أول متحولة جنسيًا في تاريخ الأوسكار يتم ترشيحها للجائزة الأعرق في العالم، وسط توقعات قرب فوزها بالجائزة وسط منافسة شرسة على الجائزة من قبل عدد من نجمات هوليوود.

وتدور أحداث فيلم "Emilia Pérez" في المكسيك حول محام يتلقى عرضًا غير متوقع لمساعدة زعيم عصابة مخيف على التقاعد من عمله والاختفاء إلى الأبد ليصبح المرأة التي طالما حلم بأن يكونها، وشارك ببطولة الفيلم النجمة العالمية سيلينا جوميز، زوي سالدانا، كارلا صوفيا جاسكون، للمخرج الفرنسي الحائز على جائزة بافتا البريطانية جاك أوديار.

يذكر أن، حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 97 هذا العام سيقام يوم 2 مارس المقبل، وسيقدم الحفل الإعلامي الأمريكي، كونان أوبراين.

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