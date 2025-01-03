"أفلام لا تعرف الحدود".. "الأوسكار" تحتفي بقائمة "أفضل فيلم أجنبي" قبل إعلان الترشيحات النهائية

كتب- مروان الطيب:

تواصل أكاديمية الفنون وعلوم الرسوم المتحركة "الأوسكار"، الترويج لحفل توزيع جوائز دورتها الـ 97 هذا العام، المقرر إقامته يوم 3 مارس المقبل.

احتفت الصفحة الرسمية للأكاديمية على "إنستجرام"، بقائمة "أفضل فيلم أجنبي" والتي تضم 15 فيلمًا سيتم التصفية بينهم، من أجل الوصول للخمس الكبار الذين سيتم الإعلان عنهم ضمن الترشيحات النهائية يوم 17 يناير الجاري.

ونشرت الأكاديمية صورة للأفلام المرشحة وكتبت: "أفلام لا تعرف الحدود"، حيث ضمت القائمة عدد من الأفلام السينمائية المميزة التي تم عرضها طوال عام 2024 من مختلف أنحاء العالم، أبرزها الفيلم الفلسطيني "من المسافة صفر".

يذكر أن، حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 97 هذا العام، يقدمه الإعلامي الأمريكي، كونان أوبراين.

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