قبل حفل جوائز "جولدن جلوب".. تعرف على النجوم المشاركين في تقديم الفائزين

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كتب- مروان الطيب:

كشفت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود الشهيرة بـ "جولدن جلوب"، عن النجوم المشاركين في تقديم الفائزين بحفل توزيع الجوائز المقرر إقامته يوم الأحد 5 يناير الجاري في دورته الـ 82 هذا العام.

وضمت القائمة عدد كبير من أبرز وألمع نجوم هوليوود، والذين سيشاركون في تقديم فئات حفل توزيع الجوائز المختلفة، وإعلان الفائزين وهم فين ديزل، إدجار راميريز، ميشيل يو، زوي كرافتيز، فيولا ديفيس، شارون ستون، سيث روجن، سارة بولسون، راشيل برونسون، نيكولاس كيدج، مايلز تيلير، ميليسا مكارثي، مارجريت كوالي، كيري واشنطن، كاثي بيتس وآخرون.

وأعلنت "جولدن جلوب" ترشيحاتها للأفضل خلال عام 2024، مطلع شهر ديسمبر الماضي، حيث تتنافس عدد من الأعمال السينمائية الهامة التي تم عرضها طوال العام الماضي، ويتعاون خلالها نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما والتلفزيون في هوليوود.

وشهدت الدورة الـ 81 العام الماضية، دورة استثنائية في تاريخ حفل توزيع الجوائز، وذلك نظرًا لانضمام فئة جديدة ضمن حفل توزيع الجوائز وهي قائمة "أفضل إنجاز في شباك التذاكر"، حيث ضمت القائمة عدد من الأعمال السينمائية التي حطمت الأرقام القياسية بشباك التذاكر سواء الأمريكي أو العالمي.

يذكر أن، حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في دورته الـ 82 هذا العام ستقدمه الممثلة والمدونة الأمريكية، نيكي جلاسر.

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