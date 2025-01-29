ممثل أمريكي شهير ينتقد قرار ترحيل المهاجرين الغير شرعيين بأمر ترامب

كتب- مروان الطيب:

خرج الممثل الكولومبي- الأمريكي، جون ليجويزامو عن صمته بعد قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ترحيل الآلاف من اللاجئين المكسيكيين واللاتينيين الغير شرعيين إلى المكسيك وذلك ضمن قراراته التي اتخذها بعد توليه ولايته الثانية كرئيس الولايات المتحدة، وأثار بسببها جدلًا كبيرًا خلال الأيام القليلة الماضية.

ونشر جون مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وأعرب خلاله عن استيائه من هذا القرار، وأن الكثير من هؤلاء المواطنين يعملون بكد وليسوا تجار مخدرات كما وصفهم ترامب، وقال: "أخوتي المهاجرين، أعلم انكم لا مجرمين ولا تجار مخدرات، أنتم الفئة التي تعمل بكد في أمريكا، أنتم تلهموني، وأشعر بالألم لما تتعرضون له، ولا أحد سعيد برؤية أيديكم تتكبل ويتم معاملة المواطنين اللاتينيين بهذه الطريقة".

وتابع: "وهناك 70 مليون لاتيني هم مواطنون أمريكان، 10 مليون مهاجر، يجب أن ندعم بعضنا البعض ولن نسكت بعد الان، وعليكم التصرف والخروج عن صمتكم والقتال، ويجب استخدام ما لدينا من قوة وأدوات، وأنا معكم".

وانضمت النجمة العالمية، سيلينا جوميز لقوافل المشاهير الذين اعترضوا على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بعودة الآلاف من المهاجرين الغير شرعيين من المكسيكيين واللاتينين إلى بلادهم بسبب دخولهم الولايات المتحدة بطرق غير شرعية.

ونشرت سيلينا مقطع فيديو عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، ظهرت خلاله وهي تبكي على ترحيل العديد من المكسيكيين، وذلك نظرًا لعائلتها التي تنحدر من أصول مكسيكية، وعن فقدانها العديد منهم بسبب قرار ترامب وقالت: "أهلي يتم مهاجمتهم، والأطفال، أنا لا أفهم، واسفة، أتمنى لو كنت أستطيع أن أفعل شيئًا لكن لا أستطيع فعل شيء".

وأنهت الفيديو قائلة: "سوف أحاول كل شيء أعدكم بذلك"، وذلك عبر خاصية الاستوري على حسابها "إنستجرام"، قبل أن يتم حذف الفيديو وفقًا لموقع "Daily Mail" أمس الاثنين.

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يذكر أن، الممثل جون ليجويزامو يشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، أبرزها فيلم الأكشن "Tin Soldier" ويعرض بشهر مايو المقبل، إلى جانب الجزء السادس من سلسلة أفلام الرسوم المتحركة "Ice Age" والمقرر عرضه بحلول عام 2026.

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