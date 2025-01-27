كشف عن تعرضه للعنصرية.. 10 معلومات عن دجيمون هونسو مقدم حفل قرعة كأس أمم أفريقيا

كتب- مروان الطيب:

قدم الممثل الأمريكي دجيمون هونسو حفل قرعة كأس أمم أفريقيا (المغرب 2025)، الذي أقيم مساء اليوم الاثنين، على مسرح محمد الخامس في الرباط، وسط حضور عدد كبير من أبرز نجوم كرة القدم حول العالم.

وكلف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، كل من الإعلامية المغربية نبيلة كيلاني، والممثل الأمريكي دجيمون هونسو بتقديم الحفل.

وكشف دجيمون هونسو مؤخرًا خلال استضافته في برنامج "African Voices Changemakers" المعروض على شبكة "CNN"، عن معاناته في هوليوود بسبب تعرضه الدائم للعنصرية، على الرغم من ترشحه لجائزة الأوسكار مرتين، وعدم حصوله على المقابل المادي العادل بين نجوم هوليوود من المشاهير.

وتعاون دجيمون هونسو خلال مسيرته الفنية مع العديد من أشهر نجوم السينما في هوليوود، وكانت بداية شهرته بفيلم "Gladiator" عام 2000 بطولة النجم العالمي راسل كرو، وفيلم المغامرات "Lara Croft: Tomb Raider- The Cradle of Life" عام 2003، مرورًا بفيلم "Constantine" عام 2005 بطولة النجم كيانو ريفز، وفيلم الدراما "Blood Diamond" عام 2006 مع النجم العالمي ليوناردو دي كابريو.

وإليكم 10 معلومات عن الممثل الأمريكي دجيمون هونسو:

1- تعلم اللغة الإنجليزية من خلال متابعة التلفاز.

2- أصوله من بنين وسافر إلى باريس في سن الـ 13 عامًا، واكتشفه مصمم الأزياء تييري موجلر.

3- ثامن رجل ذو بشرة سمراء يحصل على ترشيح لجائزة الأوسكار عن فئة التمثيل.

4- رشح مرتين لجائزة الأوسكار المرة الأولى كأفضل ممثل في دور مساعد عن فيلم الدراما "In America" عام 2002، وللمرة الثانية عن نفس الفئة عن فيلم الدراما "Blood Diamond" عام 2007.

5- شارك في كليب للمغنية جانيت جاكسون عام 1992.

6- شارك في المسلسل الأمريكي الشهير "ER" عام 1994، ولعب دور لاجئ نيجيري.

7- فيلمه الأخير دارت أحداثه في إطار من الرعب والإثارة، وحمل عنوان "A Quiet Place: Day One" عام 2024.

8- ينتظر عرض أحدث أعماله السينمائية هذا العام بعنوان "Beneath the Storm" المقرر طرحه مطلع شهر أغسطس المقبل.

9- تعاون مع عدد كبير من نجوم هوليوود منهم أنجلينا جولي، ليوناردو دي كابريو، راسل كرو، وكريس برات.

10- شارك بالعديد من أفلام الأبطال الخارقين كان أشهرها فيلم "Guardians of the Galaxy" عام 2014.

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