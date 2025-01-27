العرض العالمي الأول للفيلم السوداني جهنمية بمهرجان مينا السينمائي بكندا

كتبت- منال الجيوشي

يشهد فيلم جهنمية للمخرج ياسر فائز عرضه العالمي الأول بالدورة السادسة من مهرجان مينا السينمائي بكندا (25 - 30 يناير) حيث ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة، ويُعرض ضمن برنامج "Revolutions" يوم الأربعاء 29 يناير الساعة 6:45 مساءً بسينما VIFF Centre.

تدور أحداث الفيلم في زنزانة ضيقة ومعزولة، عن ست نساء معتقلات أثناء ثورة ديسمير ٢٠١٨ في السودان، يواجهنّ قهر الاعتقال ومشاعر الحزن، ويستعدن عزيمة المقاومة. ويستكشف الفيلم موضوعات المقاومة والمرونة والحِمل العاطفي الذي يلقيه الأسر على عاتق ضحاياه، ويقدم نظرة صادقة وقوية للصعوبات التي تواجهها المرأة السودانية خلال هذا الوقت الحرج في تاريخ البلاد

الفيلم من تأليف وإخراج ياسر فائز، وبطولة ليندا عمر وإسلام مبارك وسوهاندا أبو بكر وشمس مبارك، وإنتاج إن ديب فيجن وتصوير ومونتاج وإنتاج إبراهيم أحمد وموسيقى أمجد عبدالله. تتولى MAD Distribution مهام توزيع الفيلم في العالم العربي، بينما تتولى MAD Worldالمبيعات عالميًا