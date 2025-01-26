بطل فيلم "Dune: Part 2" يعلن نيته اعتزال التمثيل بسبب عدم ترشح مخرجه للأوسكار

كتب- مروان الطيب:

خرج النجم الأمريكي، جوش برولين عن صمته وكشف عن نيته اعتزال التمثيل، بعد تجاهل الأوسكار مخرج فيلمه "Dune: Part 2" وعدم ترشحه لجائزة الأوسكار بفئة "أفضل مخرج"، وذلك بالترشيحات التي تم الإعلان عنها يوم الخميس الماضي استعدادًا لحفل توزيع الجوائز مطلع شهر مارس المقبل.

ونشر برولين مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وتحدث خلاله عن انزعاجه من عدم ترشيح مخرج فيلمه "Dune 2" في ترشيحات الأوسكار 2025، وقام بتهنئة فريق عمل الفيلم على ترشحه لـ 5 جوائز من ضمنها "أفضل فيلم في العام".

وأعرب جوش برولين عن دهشته من عدم ترشيح مخرج الفيلم، دينيس فيلنوف لجائزة الأوسكار، على الرغم من تحقيق الفيلم نجاحًا جماهيريًا ونقديًا كبيرًا خلال فترة عرضه العام الماضي، بإيرادات عالمية بلغت 700 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 190 مليون.

وقال برولين: "على ما يبدو، أنني سأعتزل التمثيل، لأن دينيس فيلنوف لم يرشح، وهذا هو الحال في هذا المجال، ولا أجده منطقيًا على الإطلاق، لكن لا بأس، دينيس فيلنوف وجو ووكر أنتما تستحقان التقدير، الفيلم كان مذهل وحتى كان أفضل من الجزء الأول".

ويشارك جوش برولين بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم الخيال العلمي "The Running Man" ويعرض مطلع شهر نوفمبر المقبل، إلى جانب فيلم الرعب والإثارة "Weapons" المقرر عرضه بحلول عام 2026.

يذكر أن، حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 97 هذا العام، سيقام يوم 2 مارس المقبل، وسيقدم الحفل الإعلامي الأمريكي، كونان أوبراين.

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