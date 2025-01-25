جون فويت يدافع عن إيلون ماسك بعد تحيته المثيرة للجدل وتشبيهه بـ هتلر

كتب- مروان الطيب:

حرص الممثل الأمريكي، جون فويت، على تهنئة دونالد ترامب بعد توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في ولايته الثانية، وذلك عبر حسابه الرسمي على "X".

ودافع جون فويت عن رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"X"، بعد تحيته المثيرة للجدل خلال حفل تنصيب ترامب، والتي شبهها البعض بالتحية النازية.

وقال جون فويت: "أصدقائي الأمريكان، أنا سعيد وفخور لأننا انتصرنا، وأن دونالد ترامب أصبح رئيس الولايات المتحدة رقم 47، ولكنني هنا لأخبركم عن إيلون ماسك انه رجل يتحلى بالكرامة والحقيقة والشرف، وفعل الكثير لهذا البلد، انه نفس طيبة وعملاق لطيف، ويحب أمريكا، وأريد أن أخبركم ان الإعلام هو عار ومقزز، ويقوم بتزييف الحقائق، وأنه له من الخطير أن يتم تشبيه إيلون ماسك بهتلر".

وتابع: "أنا هنا لأخبركم الحقيقة، أن الله هو شاهدي وأن إيلون ماسك يتم استهدافه بلا سبب، وهذه الدعاية المضللة سوف تتوقف الان، ولابد أن يكون لنا وقفة من أجل الحقيقة، ونتذكر أن الإعلام حاول تدمير دونالد ترامب، والان إيلون ماسك ولكن هذا لن يحدث لأن مساعي إيلون الخيرة للولايات المتحدة ستكون أقوى من هذا الشر، إيلون شخص متواضع ووقف بجانب أمريكا وساعد على جعل هذا البلد أقوى، من خلال علمه وحبه، إيلون نحن نحبك، باركك الله".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مؤخرًا عن تعيين عدد من نجوم هوليوود سفراء له، كونهم مبعوثين له بغرض إعادة هوليوود إلى مسارها الصحيح، وذلك عبر رسالة على حسابه بتطبيق "Truth" وأن السينما خسرت الكثير على مدى السنوات الماضية لصالح البلدان الأجنبية، وهؤلاء النجوم هم الممثل الأمريكي، سيلفستر ستالون، والممثل الأمريكي، جون فويت، والممثل الأمريكي، ميل جيبسون، واصفًا عهده الجديد بـ "العصر الذهبي".

يذكر أن، آخر مشاركات الممثل الأمريكي، جون فويت كان بفيلم الأكشن "Man with No Past" عام 2024.

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