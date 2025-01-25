هل تصبح كارلا صوفيا جاسكون أول متحولة جنسيًا تفوز بالأوسكار؟

كتب- مروان الطيب:

كشفت أكاديمية الفنون وعلوم الرسوم المتحركة "الأوسكار"، عن ترشيحاتها للأعمال السينمائية الأفضل التي تم عرضها خلال عام 2024، استعدادًا لحفل توزيع الجوائز المقرر إقامته مطلع شهر مارس المقبل.

وفوجئ الجمهور بترشيح الممثلة الإسبانية، كارلا صوفيا جاسكون لجائزة الأوسكار بفئة "أفضل ممثلة في دور رئيسي" لأول مرة بمسيرتها عن فيلم الدراما والجريمة "Emilia Perez"، الذي رشح لـ 13 جائزة أوسكار من ضمنها جائزة "أفضل فيلم في العام"، وسط توقعات بقرب فوزها بجائزة الأوسكار وسط منافسة شرسة بين عدد من النجمات.

وكانت المفاجئة نظرًا لكون الممثلة كارلا صوفيا جاسكون هي "متحولة جنسيًا"، وعرفت من قبل باسم خوان كارلوس جاسكون، حيث أعلنت إنها امرأة متحولة جنسيًا في عام 2016، وفي عام 2018 بدأت تمر بمرحلة التحول الجنسي، وكان ظهورها اللافت بفيلم "Emilia Perez" الذي عرض لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي عام 2024.

وتدور أحداث فيلم "Emilia Perez" في المكسيك حول محام يتلقى عرضًا غير متوقع لمساعدة زعيم عصابة مخيف على التقاعد من عمله والاختفاء إلى الأبد ليصبح المرأة التي طالما حلم بأن يكونها، وشارك ببطولة الفيلم النجمة العالمية سيلينا جوميز، زوي سالدانا، كارلا صوفيا جاسكون، للمخرج الفرنسي الحائز على جائزة بافتا البريطانية جاك أوديار.

يذكر أن، حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 97 هذا العام سيقام يوم 2 مارس المقبل، وسيقدم الحفل الإعلامي الأمريكي، كونان أوبراين.

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