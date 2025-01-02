أنجلينا جولي تستغيث بسبب الأوضاع المأساوية في سوريا

كتب- مروان الطيب:

شاركت النجمة العالمية أنجلينا جولي في إحدى الحملات على "السوشيال ميديا" والتي طالب خلالها الملايين إيقاف قصف سوريا، ودخول المساعدات للملايين من النازحين.

وأعادت أنجلينا جولي، حملة تطالب قادة العالم بوقف الحرب على سوريا، وأن هناك ما يقرب من 17 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدات، وأن ما يحدث في سوريا هو تبعات لأكثر من 14 عامًا من الصراع والتدهور الاقتصادي، وفي حين أن التغيير الأخير في الحكومة يوفر فرصة لبداية جديدة، إلا أنه لا يزال الملايين بحاجة إلى المساعدة ولا تزال الاحتياجات الحيوية غير ملباة.

ومن المعروف عن أنجلينا جولي اهتمامها بالأعمال الخيرية والخدمات الإنسانية، وتم تعيينها سفيرة نوايا حسنة للمفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، وقامت بزيارة عدد من الدول العربية والإفريقية خلال السنوات الماضية منها لبنان والكونغو وزيارتها لعدد من مخيمات اللاجئين هناك.

واحتفلت أنجلينا جولي مؤخرًا بإنهاء إجراءات طلاقها من زوجها النجم العالمي براد بيت، بعد قرابة الـ 8 سنوات من النزاعات في ساحات المحاكم الدولية، سواء على الممتلكات بينهما أو على حضانة الأطفال، وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" أن أنجلينا ترشح بالارتياح للانتهاء من كافة الإجراءات بعد معاناة طوال السنوات الماضية.

وكان آخر ما عرض للنجمة أنجلينا جولي هو فيلم الدراما والسيرة الذاتية "Maria" الذي عرض لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الأخيرة، وسط توقعات بقرب ترشحها لجائزة الأوسكار "أفضل ممثلة في دور رئيسي" بحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 97 مطلع شهر مارس المقبل.

يذكر أن، أنجلينا تشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها الجزء الثالث من سلسلة أفلام الفانتازيا "Maleficent"، وفيلم الأكشن والإثارة "Maude v Maude" وتشاركها البطولة النجمة العالمية هالي بيري.

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