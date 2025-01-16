وفاة المخرج العالمي ديفيد لينش عن عمر ناهز 78 عامًا بعد صراع مع المرض

كتب- مروان الطيب:

رحل عن عالمنا المخرج الأمريكي، ديفيد لينش عن عمر ناهز 78 عامًا، بعد صراع مع المرض ومعاناته من انتفاخ الرئة التي كشف عن إصابته بها عام 2024 بسبب التدخين.

وأعلنت عائلة المخرج الراحل، عن خبر وفاته عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" وكتبت: "ببالغ الأسف نعلن نحن وعائلته وفاة الرجل والفنان ديفيد لينش، ونحن نقدر بعض الخصوصية في هذا الوقت، هناك فجوة كبيرة في العالم الآن لأنه لم يعد معنا، إنه يوم جميل مع أشعة الشمس الذهبية والسماء الزرقاء على طول الطريق".

قدم المخرج الراحل، ديفيد لينش قرابة الـ 108 فيلم سينمائي، كان بدايتها بفيلم الفانتازيا "Eraserhead" عام 1977، ليعلن عن نفسها أحد أكثر المخرجين الواعدين في هوليوود بهذه الفترة، ليقدم بعدها فيلم الدراما "The Elephant Man" عام 1980 الذي رشح لـ 8 جوائز أوسكار، مرورًا بالعديد من الأعمال الهامة التي أكد خلالها كونه مخرج من طراز رفيع منها فيلم الخيال العلمي "Dune" عام 1984، وفيلم الدراما "Blue Velvet" عام 1986.

رشح ديفيد لينش وفاز بالعديد من الجوائز العالمية طوال مسيرة إخراجية مميزة، كان بدايتها بترشحه لجائزتي أوسكار هما "أفضل مخرج" و"أفضل سيناريو" عن فيلم "The Elephant Man" عام 1981، ورشح مرتين بفئة "أفضل مخرج" الأولى عن فيلم "Blue Velvet" عام 1987، وللمرة الرابعة عن فيلم الدراما "Mulholland Drive" عام 2002.

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