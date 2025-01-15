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روبرت دي نيرو يعود للعصابات من جديد بفيلم الجريمة "Alto Knights"

11:34 ص الأربعاء 15 يناير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    كواليس تصوير فيلم الجريمة فرسان ألتو
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    روبرت دي نيرو من كواليس فيلمه المرتقب
  • عرض 7 صورة
    النجم العالمي روبرت دي نيرو
  • عرض 7 صورة
    كواليس فيلم فرسان ألتو
  • عرض 7 صورة
    من كواليس فيلم الجريمة فرسان ألتو
  • عرض 7 صورة
    كواليس فيلم الإثارة والجريمة فرسان ألتو
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كتب- مروان الطيب:

يعود النجم العالمي، روبرت دي نيرو لتجسيد شخصية رجل عصابات جديد بفيلم الدراما والجريمة المنتظر "Alto Knights"، والمقرر عرضه بالسينمات يوم 21 مارس المقبل.

ويجسد روبرت دي نيرو شخصيتين بأحداث الفيلم هما فيتو جينوفيز وفرانك كوستيلو من عصابة جينوفيز الإجرامية في نيويورك، إذ تدور أحداث الفيلم في إطار من الجريمة والتشويق حول فيتو جينوفيز وفرانك كوتسيلو، وهما أمريكان إيطاليان يديران عائلتين منفصلتين للجريمة في منتصف القرن العشرين، والفيلم من إخراج باري ليفينسون.

واشتهر روبرت دي نيرو بتقديم العديد من الأدوار الإجرامية طوال مسيرته السينمائية، وكان آخرها فيلم "The Irishman" عام 2019 للمخرج العالمي، مارتن سكورسيزي، إذ جسد خلاله شخصية القاتل المأجور، فرانك شيران، وتعاونه مع زعيم العصابة الإيرلندي، راسل بافالينو في محاولة لتحقيق أهدافه واستقراره ماديًا من خلاله القيام بالعديد من عمليات الاغتيال.

وكانت آخر مشاركات النجم روبرت دي نيرو بفيلم الكوميديا "Standing Up" وعرض خلال العام الماضي.

يذكر أن، روبرت دي نيرو يشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم الأكشن والإثارة "Tin Soldier"، وفيلم الدراما "After Exile".

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روبرت دي نيرو Alto Knights فيلم الجريمة
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