روبرت دي نيرو يعود للعصابات من جديد بفيلم الجريمة "Alto Knights"

حاولت والدته إنقاذه.. معلومات عن الممثل روري سايكس بعد وفاته في حرائق كاليفورنيا

مينا مسعود مع خطيبته إميلي شاه يروجان لفيلمه "Wish You Were Here" استعدادًا

كتب- مروان الطيب:

يعود النجم العالمي، روبرت دي نيرو لتجسيد شخصية رجل عصابات جديد بفيلم الدراما والجريمة المنتظر "Alto Knights"، والمقرر عرضه بالسينمات يوم 21 مارس المقبل.

ويجسد روبرت دي نيرو شخصيتين بأحداث الفيلم هما فيتو جينوفيز وفرانك كوستيلو من عصابة جينوفيز الإجرامية في نيويورك، إذ تدور أحداث الفيلم في إطار من الجريمة والتشويق حول فيتو جينوفيز وفرانك كوتسيلو، وهما أمريكان إيطاليان يديران عائلتين منفصلتين للجريمة في منتصف القرن العشرين، والفيلم من إخراج باري ليفينسون.

واشتهر روبرت دي نيرو بتقديم العديد من الأدوار الإجرامية طوال مسيرته السينمائية، وكان آخرها فيلم "The Irishman" عام 2019 للمخرج العالمي، مارتن سكورسيزي، إذ جسد خلاله شخصية القاتل المأجور، فرانك شيران، وتعاونه مع زعيم العصابة الإيرلندي، راسل بافالينو في محاولة لتحقيق أهدافه واستقراره ماديًا من خلاله القيام بالعديد من عمليات الاغتيال.

وكانت آخر مشاركات النجم روبرت دي نيرو بفيلم الكوميديا "Standing Up" وعرض خلال العام الماضي.

يذكر أن، روبرت دي نيرو يشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم الأكشن والإثارة "Tin Soldier"، وفيلم الدراما "After Exile".

اقرأ أيضا:

المخرج وائل فرج يعلن انسحابه من مسلسل "شهادة معاملة أطفال" لهنيدي في رمضان 2025

"اتقوا الله فينا".. مها الصغير تحسم الجدل المثار حول انفصالها عن أحمد السقا