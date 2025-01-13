للمرة الثانية.. "الأوسكار" تؤجل موعد إعلان الترشيحات بسبب حرائق كاليفورنيا

كتب- مروان الطيب:

أعلنت أكاديمية الفنون وعلوم الرسوم المتحركة الشهيرة بـ "الأوسكار"، عن تأجيل موعد الإعلان عن ترشيحاتها للمرة الثانية، استعدادًا لحفل توزيع الجوائز مطلع شهر مارس المقبل، نظرًا لحرائق كاليفورنيا التي كبدت خسائر بالملايين وسط نزوح الآلاف من المواطنين، ومحاولات للسيطرة على هذه الحرائق التي التهمت الأخضر واليابس، حيث كان من المقرر أن يتم الإعلان عن الترشيحات يوم الأحد الموافق 19 يناير الجاري.

ووفقًا لموقع "The Hollywood Reporter" تم تأجيل إعلان الترشيحات ليصبح يوم الثلاثاء 23 يناير، وسيتم إذاعتها على الهواء مباشرة عبر صفحات الأكاديمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتم تأجيل موعد حفل توزيع الجوائز حتى الآن والمقرر إقامته يوم 2 مارس المقبل.

وستشهد ترشيحات الأوسكار لعام 2025، منافسة شرسة بين عدد من أهم الأعمال السينمائية التي تم عرضها طوال عام 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا على الصعيدين الجماهيري والنقدي، وسط حضور عدد ضخم من أبرز النجوم وصناع السينما حول العالم.

يذكر أن، حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 97 هذا العام، سيقام مطلع شهر مارس المقبل، ويقدمه الإعلامي الأمريكي، كونان أوبراين.

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