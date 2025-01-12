"فيلم واحد يمكن أن يغير العالم".. مايكل مور يواصل الترويج للفيلم الفلسطيني "من المسافة صفر"

كتب- مروان الطيب:

يواصل المخرج والمنتج الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار، مايكل مور، الترويج للفيلم الفلسطيني "من المسافة صفر"، الذي بدأ عرضه مؤخرًا في دور العرض السينمائي الأمريكي، ويشارك خلاله كمنتج منفذ ضمن فريق عمل الفيلم.

ونشر مايكل مور الملصق الدعائي الخاص بالفيلم عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وكتب: "أصدق أن فيلم واحد عظيم يستطيع أن يغير العالم، من المسافة صفر حكايات من غزة هو ذلك الفيلم، وأنتم ذلك الجمهور، وإذا كان يعرض هذا الفيلم في أي من المناطق المحيطة بكم، أذهبوا وشاهدوه، وأشهدوا هذه التحفة الفنية لـ 22 فنان محبوسين في غزة وشاهدوا الفلسطينيين على حقيقتهم، منهم سائقي أجرة وأمهات، معلمين وفنانين".

وتابع: "في محاولة لإيجاد طريقة للعيش، وإعالة عائلتهم، ولاستحمام أطفالهم، للحفاظ على الشعور بالذات والحياة الطبيعية، لإدخال الفرحة على مجتمعهم، للتدفئة في الليل، لكي يبقى الأمل حيًا".

تدور أحداث فيلم "من المسافة صفر" حول 22 فيلمًا قصيرًا من قلب الأوضاع المؤسفة في قطاع غزة، ويحكي العمل الحكايات التي لا يعرفها العالم الخارجي بصوت اهل القطاع وسط عالم من الحروب المميتة، وهو من إنتاج المخرج الفلسطيني، رشيد مشهراوي، وعرض مؤخرًا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

يذكر أن، آخر مشاركات مايكل مور الإخراجية كانت بالفيلم الوثائقي "Fahrenheit/ 119" عام 2018.

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