"جربوا وجع أهل غزة".. هجوم على ممثل أمريكي بسبب بكائه بعد حرق منزله في كاليفورنيا

كتب- مروان الطيب:

واجه الممثل الأمريكي، جيمس وودز هجوما شديدا بعد لقائه مع قناة "CNN"، أعرب خلاله عن حزنه وأجهش في البكاء بسبب نيران كاليفورنيا التي طالت منزله وتكبد بسببه خسارة بالملايين.

وظهر جيمس وودز في مداخلة تلفزيونية على قناة "CNN"، وأعرب عن حزنه لما يحدث في كاليفورنيا، والتهام النيران أحياء بأكملها وسط مغادرة الآلاف منازلهم بسبب الخطر الذي يحيط بهم، وكشف جيمس عن خسارة منزله الذي يقدر بـ 10 ملايين دولار، وأنه لا يصدق ما يحدث وقال: "أمس كنت استمتع بحمام السباحة، اليوم هناك لا شيء".

وهاجم العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بانتقاد تصريحات الممثل الأمريكي، جيمس وودز بشأن خسارة منزله، وأكدوا أن ما يحدث هو عدالة السماء، بعدما كان لـ جيمس وودز تصريح سابق قام خلال بدعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة، موضحًا أن ليس عليهم إيقاف القتل و إبادتهم الشعب الفلسطيني بالكامل، ليأتي الرد سريعًا وسط خسائر بالملايين.

وجاءت التعليقات كالاتي: "الله أكبر خليهم يشعروا شو بصير في غزة، باش تحسوا بإخواننا في غزة، إن شاء الله ما رد هو بيته أحسن من بيوتنا، راح النا أربع شقق في غزة طلعنا بطولنا زي ما ولدتنا أمنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، جربوا وجع أهل غزة، هذا الذي صرح في بداية الحرب لا توقف، مزيد من الدماء، أمامنا الكثير والكثير، ولكن رد الله لا يتأخر، الحمد لله استجاب تحسبنا ودعائنا مو أحسن من بيوت أهل غزة اللي دمرت، مش أغلى من بيوتنا اللي دمروها في غزة، الحمد لله دعواتنا لم تذهب سدى يمهل ولا يهمل".

وكشف عدد كبير من نجوم هوليوود خلال الساعات القليلة الماضية، عن مغادرة منازلهم في كاليفورنيا، بسبب استمرار حرائق الغابات هناك والتي لا تزال تحاوط العديد من الأحياء في محاولة السيطرة عليها وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، منهم عارضة الأزياء الأمريكية، كريسي تيجان، الممثلة هالي بيري، الممثلة هايدي مونتاج، الممثلة جوينيث بالترو، عارضة الأزياء، باريس هيلتون، الممثل ميل جيبسون، الممثل بيلي كريستال، وآخرون.

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