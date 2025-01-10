بالصور- انهيار وبكاء نجوم هوليوود بعد خسارة منازلهم في حريق كاليفورنيا

كتب- مروان الطيب:

لم يتمالك العديد من نجوم هوليوود أنفسهم من البكاء، بعدما التهمت حرائق كاليفورنيا منازلهم خلال الساعات القليلة الماضية، إذ أعربوا عن حزنهم الشديد لما يحدث وسط محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والسيطرة على الحرائق التي التهمت الأخضر واليابس.

وعبر العديد من هؤلاء النجوم عن حزنهم عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكدوا أن خسائرهم كانت بالملايين، وكان من أبرز هؤلاء النجوم الممثل الأمريكي، جيمس وودز، الذي تحدث في مقابلة تلفزيونية مع قناة "CNN"، ولم يتمالك نفسه وأجهش بالبكاء بسبب خسارة منزله الذي يقدر بالملايين من الدولارات.

وإليكم قائمة لأبرز النجوم الذين خسروا منازلهم بسبب حرائق كاليفورنيا:

أدريان برودي

لم يتمالك الممثل الأمريكي، أدريان برودي نفسه وأجهش بالبكاء بسبب حرائق كاليفورنيا المفزعة، أثناء تسلمه جائزة "أفضل ممثل" من حفل توزيع جوائز نقاد هوليوود عن فيلم الدراما "The Brutalist"، وعلق برودي على الاحداث المؤسفة وقال: "يا له من يوم صعب علينا جميعًا، وانه من الصعب أن اتلقى مثل هذه الجائزة وسط كل ما يحدث في العالم الان، وقلبي مع العائلات والأصدقاء في كل مكان، وأريد أن أشكر كل من لبى نداء الاستغاثة وكان سببًا في تقليل الدمار الناتج عن هذه الحرائق ويستحقون أن نقوم بشكرهم على ما فعلوه".

مولي سيمس

أجهشت الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية، مولي سيمس في البكاء، بعد رصدها لكم الدمار الناتج من حرائق كاليفورنيا، وحريق منزلها بالكامل، وأكدت أنها في طريقها لمغادرة الحي الذي تسكن به بسبب عدم القدرة على السيطرة على الحرائق حتى الان، وأن هناك مخاطر على أطفالها وكل من تحب، لذلك قررت أن تغادر مدينة كاليفورنيا وسط حزنها الشديد بسبب فراق منزلها، وقامت بنشر فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، كشفت خلاله عن مواساتها لكل عائلات الضحايا، وعن أمنيتها بانتهاء هذا الأمر سريعًا.

كريسي تيجان

نشرت عارضة الأزياء الأمريكية، كريسي تيجان، زوجة المغني العالمي، جون ليجند، صورة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تحضر أمتعتها لمغادرة كاليفورنيا بعد التهام النيران معظم الممتلكات هناك، حيث ظهرت وهي تبكي بسبب رحيلها عن منزلها، وكتبت: "الأمر سريالي للغاية، أنا خائفة للغاية".

هايدي مونتاج

نشرت الممثلة الأمريكية، هايدي مونتاج، عدد من مقاطع الفيديوهات عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت خلالها وهي تشعر بالقلق من تطور الأزمة في كاليفورنيا وعدم القدرة على السيطرة على النيران، وظهرت في فيديو آخر وهي تحمل أحد أطفالها وفي طريقها للرحيل من كاليفورنيا، والحزن يخيم عليها بسبب مغادرة المنزل.

جيمس وودز

كاد أن يفقد الممثل الأمريكي، جيمس وودز، توازنه بعدما علم بحريق منزله في حرائق كاليفورنيا، وعلق على ما حدث خلال لقائه مع قناة "CNN"، وبكى منهارًا على الهواء بسبب خسارة منزله الذي يقدر بـ 10 ملايين دولار.

ويتني كامينجز

تأثرت الممثلة الأمريكية، ويتني كامينجز بحرائق كاليفورنيا، ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت خلاله وهي تبكي بسبب مغادرة منزلها في كاليفورنيا، حيث أعربت عن حزنها بترك الذكريات ورائها، وانه يصعب عليها مغادرة المنزل، ولكن اكدت أن الخطر يقترب منها وان عليها الهروب سريعًا.

اقرأ أيضا:

"بيحب يعيش حياته".. ماذا قال هادي الجيار عن علاقته بالزعيم عادل إمام؟





13 معلومة عن الفنان صالح العويل بعد نقله للمستشفى في حالة حرجة



