"فالكون" في مواجهة "ريد هالك" بإعلان دعائي جديد لفيلم "Captain America: A Brave New World"

كتب- مروان الطيب:

طرحت شركة "مارفل"، إعلان دعائي جديد لفيلم الأبطال الخارقين المنتظر "Captain America: A Brave New World" ترويجًا واستعدادًا لعرضه في السينمات يوم 14 فبراير 2025.

ونشرت "مارفل" الإعلان عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "X"، وظهر بالإعلان مواجهة شرسة بين "فالكون" في ثوب كابتن أمريكا الجديد، في مواجهة خطر جديد وهو "ريد هالك" ويجسده النجم الأمريكي، هاريسون فورد.

وتدور أحداث فيلم "Captain America: A Brave New World" حول سام ويلسون الذي يحمل لواء كابتن أمريكا الجديد، حيث يجد نفسه في وسط أحداث مريبة في محاولة لإنقاذ العالم من خطر محقق.

One symbol stands for all.

Experience Marvel Studios' #CaptainAmericaBraveNewWorld only in theaters February 14. pic.twitter.com/LB8nwNGGn5

— Marvel Studios (@MarvelStudios) December 31, 2024