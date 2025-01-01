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"فالكون" في مواجهة "ريد هالك" بإعلان دعائي جديد لفيلم "Captain America: A Brave New World"

10:00 ص الأربعاء 01 يناير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    إعلان جديد لفيلم كابتن أمريكا استعدادًا لعرضه 2025
  • عرض 6 صورة
    كواليس فيلم كابتن أمريكا عالم جديد شجاع
  • عرض 6 صورة
    كواليس فيلم الأبطال الخارقين كابتن أمريكا
  • عرض 6 صورة
    سام ويلسون يجسد شخصية كابتن أمريكا
  • عرض 6 صورة
    بوستر فيلم كابتن أمريكا عالم جديد شجاع
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كتب- مروان الطيب:

طرحت شركة "مارفل"، إعلان دعائي جديد لفيلم الأبطال الخارقين المنتظر "Captain America: A Brave New World" ترويجًا واستعدادًا لعرضه في السينمات يوم 14 فبراير 2025.

ونشرت "مارفل" الإعلان عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "X"، وظهر بالإعلان مواجهة شرسة بين "فالكون" في ثوب كابتن أمريكا الجديد، في مواجهة خطر جديد وهو "ريد هالك" ويجسده النجم الأمريكي، هاريسون فورد.

وتدور أحداث فيلم "Captain America: A Brave New World" حول سام ويلسون الذي يحمل لواء كابتن أمريكا الجديد، حيث يجد نفسه في وسط أحداث مريبة في محاولة لإنقاذ العالم من خطر محقق.

والفيلم يشارك ببطولته مجموعة من نجوم هوليوود هم أنطوني ماكي، هاريسون فورد، روزا سالازار، تيم بليك نيلسون، ومن المتوقع أن يحقق الفيلم نجاحًا جماهيريُا كبيرًا وقت عرضه نظرًا لتعلق الملايين حول العالم بهذه النوعية من أفلام الأبطال الخارقين.

يذكر أن، شركة مارفل سيعرض لها عدد من أفلام الأبطال الخارقين خلال عام 2025، وأبرزها فيلم "Fantastic Four: First Steps" المقرر عرضه يوم 25 يوليو 2025.

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